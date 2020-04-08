Из-под завалов на месте взрыва газа в Нижегородской области спасли человека

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08.04.2020, 3:30, Новости дня

Один человек извлечен из-под завалов на месте взрыва газового баллона в доме в Нижегородской области, сообщил глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов.

«Извлекли мужчину средних лет. Медики проводят с ним реанимационные мероприятия», – цитирует Герасимова ТАСС.

Также стало известно, что на месте взрыва газа находился еще один человек, он погиб.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что спасатели достали из-под завалов дома двух человек, один из них погиб. Там также добавили, что один человек из пяти ранее спасенных был госпитализирован в центральную районную больницу.

В правоохранительных органах в свою очередь сообщили, что причиной взрыва могло стать нарушение правил эксплуатации газового баллона. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов сообщил, что четверо из пятерых спасенных жильцов не пострадали. «Пока четверых [спасенных] осмотрели, все хорошо. Еще одного отправили на диспансеризацию», – сказал Герасимов.

Напомним, около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. После этого обрушились перекрытия между подъездами со второго по первый этаж.



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