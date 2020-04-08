VOAэкспресс 7 апреля 2020

08.04.2020, 3:29, Новости дня

Коронавирус в США

Прогнозирование пандемии коронавируса – сложный процесс, который не отличается высокой точностью из-за множества неизвестных факторов. Разнятся даже официальные данные по ожидаемой смертности от COVID-19, на которые ссылается Белый дом. Подробнее о прогнозах развития пандемии в США читайте в нашем материале.

Многие эксперты уверены: в данный момент Соединенные Штаты приближаются к пику заболеваемости коронавирусом. Медицинские организации в усиленном темпе готовятся к всплеску заболеваемости: по словам Дональда Трампа, американские компании произведут в ближайшие недели 110 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом президент США Дональд Трамп оспаривает выводы генерального инспектора Минздрава, в докладе которого утверждается, что в американских больницах не хватает защитной экипировки для медработников и наборов для проведения анализов на COVID-19.

⁣

Коронавирус: общество

В период пандемии люди по всему миру пытаются всячески поддерживать друг друга. К примеру, в сети набирает популярность видео, на котором доктор Элвис Франсуа спел песню Джона Леннона Imagine в поддержку тех, кому приходится нелегко в это время. А бывший «Мистер Олимпия», экс-губернатор Калифорнии и исполнитель роли Терминатора подготовил специальный комплекс упражнений для тех, кто находится в самоизоляции.

⁣

Госдепартамент внес РИД в список террористических организаций

Госдепартамент внес «Русское имперское движение» в реестр глобальных террористических организаций – первый в истории случай, когда в список попало движение, проповедующее идеи превосходства белой расы. Внесение в список предусматривает запрет на оказание организации и ее членам любой материальной поддержки, заморозку финансовых активов и запрет на въезд в США.

Также читайте подробнее о том, что думают об этом решении эксперты.

⁣

«Социальная дистанция»

Смотрите очередной выпуск домашнего разговорного шоу «Социальная дистанция». Сегодня в гостях у Ксении Турковой — писатель Денис Драгунский