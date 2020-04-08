 

Мнение: Пусанский дрифт

08.04.2020, 3:20, Разное

Контейнеровоз "Милано Бридж" дрифтует в порту Пусана.

Источник: Colonel Cassad



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