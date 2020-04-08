Пустят ли премьер-министра Мишустина в Чечню?

08.04.2020, 3:20, Разное

Несмотря на возражения главы правительства, Рамзан Кадыров перекрыл границы республики.

Дезинфекция в Грозном. Фото: East News

6 апреля на оперативном совещании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин жестко высказался по поводу волюнтаристских решений «руководства некоторых регионов» в борьбе с коронавирусом.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕМЬЕРА МИШУСТИНА

«Президент своим указом дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятий, — сказал Михаил Мишустин. — В целом большинство руководителей субъектов справились с этой работой.

Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны, и за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И, конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством».

Совещание в правительстве по коронавирусу. Фото: РИА Новости

Мишустин не уточнял, кого конкретно имел в виду, однако через несколько часов виновник объявился сам, правда, без явки с повинной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале призвал премьер-министра не «мешать <бороться с эпидемией> сплетнями»,

«не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга» и заявил, что «ради спасения жизни людей… можно идти на любые жесткие меры».

Еще две недели назад глава Чечни считал коронавирус «лженаукой», явно недооценивал угрозу и призывал не разводить панику. Но 23 марта случилось неизбежное: в республике выявили первого зараженного. И тогда Кадыров кинулся в другую крайность.

Всего за одну неделю чеченские власти полностью заблокировали транспортное сообщение с остальной страной, даже не дожидаясь отмашки из федерального центра. В адрес последнего Кадыров высказался крайне негативно: «Поезд, который проезжает и останавливается <в Чечне>, нам этот поезд не нужен. Нам не нужно столько рейсов. Когда нам нужно было снизить цены на билеты, правительство нам не помогало. А сейчас интересы компаний им важнее жизни людей. Поэтому я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане».

«Я готов пожертвовать собой, потому что федеральный центр… тянет и тянет, а цена <этому промедлению> сотни и сотни тысяч жизней…»

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С 4 апреля «Аэрофлот» отменил все регулярные рейсы в Грозный по крайней мере до 10 апреля. Сделано это было по инициативе чеченских властей, которые 27 марта объявили, что не будут пускать в республику авиапассажиров, не имеющих чеченской прописки, а с 5 апреля перекроют въезд уже и для жителей Чечни, не успевших вернуться домой.

Еще раньше, 29 марта, в Чечне ввели особый пропускной режим на дорогах, а с 5 апреля фактически перекрыли наземное сообщение, установив временной лаг от 2 до 3 часов для провоза транспортных грузов через территорию республики по трассе Ростов — Баку. Эта трасса является дорогой федерального значения, по которой осуществляются в том числе международные перевозки, а также перевозки оборонного значения. Ограничивать движение для людей и грузов, тем более перекрывать федеральную трассу ни у одного региона, по которому она проходит, нет права.

Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

Отвечая Мишустину, Кадыров заявил, что и дальше «не будет впускать» людей в республику, а затем прямо указал пальцем на Москву как на источник опасности для всей страны.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РАМЗАНА КАДЫРОВА

«Прибыл рейс из Москвы. Доставил 124 чел. У одной пассажирки выявили болезнь. Теперь 124 человека должны страдать. Получили звонок от пассажира автобуса Москва — Дербент, что один из пассажиров — житель ЧР — имеет признаки болезни. Наш штаб направил навстречу карету скорой помощи, доставили в больницу. Подтвердилась болезнь. Теперь связались с водителем, но у него нет ни списка пассажиров, ни билетов, а в автобусе были еще четыре человека из ЧР…»*

Самолет из Москвы, о котором говорит Кадыров, приземлился в Чечне 3 апреля. Это был последний рейс, на котором чеченцы еще могли вернуться домой до наступления полной транспортной блокады. Информация о том, что на этом рейсе якобы выявили девушку с признаками заболевания, пошла от Магомеда Даудова, руководителя республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

5 апреля, выйдя в прямой эфир в своем инстаграме, Даудов распространил следующую информацию.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГЛАВЫ ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В ЧЕЧНЕ МАГОМЕДА ДАУДОВА

«Сегодня еще 2 зараженных выявлены. Одна жительница — из станицы Шелковская, фамилия у нее Умарова, 3 апреля прилетела на самолете. А на этом самолете с ней летели еще 114 человек, которые тоже к нам домой прилетели. Эта гражданка заразилась в Москве, оказывается, жена брата болела этим вирусом. Она <Умарова> гостила <у брата> и прилетела обратно домой. У нее температура, и когда врачи проверили ее, то выявили этот вирус. Я почему это вам говорю? C ней прилетели еще 114 человек, считая ее. Я отправил список <пассажиров> руководителям РОВД…»

«Я им <пассажирам> говорю и тем, кто их знает, и тем, кто меня слышит: вы <все> на карантине…»

Но вот что странно. В тот же день глава Чечни в ходе совещания оперативного штаба, а затем и во всех своих аккаунтах похвастался: «Благодаря своевременным, продуманным и решительным мерам мы успешно сдерживаем распространение заболевания. За последние трое суток (3, 4 и 5 апреля — Е. М.) не выявлено ни одного нового случая заражения».

Получается, девушка, у которой, по словам Даудова, был выявлен е коронавирус, в статистику по Чечне за 5 апреля не попала.

На самом деле в станице Шелковская действительно проживает Амина Умарова 1996 года рождения. Выяснить это после «прямой наводки» Даудова было несложно. На данный момент Амина находится дома в самоизоляции, и признаков заражения коронавирусом (температуры, кашля и проч.) у нее нет.

О своем диагнозе Амина и ее родные узнали из инстаграма Даудова.

Сами они этот факт не подтверждают (собкор «Новой газеты» в Чечне общался с жителями Шелковской, хорошо знакомыми с семьей Умаровых. Напрямую с Аминой мы на связь не выходили, чтобы не ставить ее под угрозу).

От забора биологического материала в Чечне до официального подтверждения в новосибирской или московской лабораториях проходит минимум неделя. Не так уж редко предварительные тесты показывают ложный результат. Не дождавшись подтверждения, Магомед Даудов публично пояснил о «заразности» девушки, раскрыв ее персональные данные и, по сути, врачебную тайну. Вся республика узнала об Амине Умаровой. Не узнала о ней только официальная статистика.

А Кадыров, вместо того чтобы устроить выволочку Даудову, устроил ее премьер-министру России.

Смешного тут на самом деле мало. Мы только на подступах к пиковым значениям в борьбе с коронавирусом, а уже сейчас ситуация с Чечней показала, какие последствия может иметь эта эпидемия для страны. Все заверения о верности чеченской власти в мгновение ока оказались пустыми словами, а поощряемые много лет тоталитарные методы правления создали буквальную угрозу территориальной целостности России.

Противоэпидемиологические меры в республике были введены так стремительно и радикально, что могли вызвать симпатию разве что у сторонников независимой Чечни, живущих далеко за ее пределами. Сами же жители испытали тихий ужас (громко возмущаться в республике опасно для жизни), потому что им, по сути, предложили жизнь в тюремных условиях на неопределенный срок.

— Ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции… Люди в колониях живут годами и не умирают от этого, — пояснил Кадыров в своем ответе премьер-министру Мишутину.

Но готово ли российское руководство к превращению страны в одну сплошную зону? А если не готово, то по пути ли Кадырову с таким руководством?

Беда в том, что с любой угрозой Кадыров научен бороться только одним методом — тотального террора. Неслучайно он приравнял зараженных вирусом к террористам, заявил, что готов «бить дубинками», сажать в «тюрьму или подвал», «выстрелить в голову тому, кто заразит его семью или народ».

…Премьер-министр Мишустин сказал о перекрытых в республику въездах и выездах, но ничего не сказал о том, что в самой Чечне население республики ограничено в свободе передвижения географией своего района. За нарушение режима передвижения и введенного с непонятной целью комендантского часа чеченцев задерживают, избивают, унижают, отбирают машины, не стесняясь демонстрировать стоянки с конфискованным непонятно на каких основаниях автотранспортом.

ГТРК «Грозный регулярно демонстрирует новые и новые штрафстоянки с конфискованными у населения автомобилями. Фото: ГТРК «Грозный»

Тысячи людей живут в опечатанных полицейскими бирками домах, подъездах, квартирах «с запретом выхода на улицу на неопределенный срок» (цитата из официального письма главного врача одной из районных больниц на имя замминистра здравоохранения ЧР есть в распоряжении «Новой» — Е. М.).

Да что там частные дома и квартиры! МВД ЧР опечатало даже следственные отделы республики. Ограничено передвижение военных, они не выходят за ворота своих частей.

Опечатанные грозненское УМВД. Кадр ГТРК «Грозный»

Источники «Новой» в УФСБ по ЧР пожаловались, что уже который день вынуждены жить в своих кабинетах «без сменных трусов и носков».

«Народ полностью поддерживает наши действия по борьбе с коронавирусом», — пояснил Кадыров премьеру Мишустину.

Елена Милашина

редактор отдела спецпроектов

* здесь и далее орфография и пунктуация автора.