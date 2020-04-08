 

В кожуре яблок найдено потенциальное средство от рассеянного склероза

08.04.2020, 2:55, Новости дня

Ученые выяснили, что кислота под названием малол, которую выделяет кожура яблок, способна ускорить заживление поврежденной оболочки нейронов у мышей, а также заставить иммунные клетки реже атаковать ткани мозга.

Во время эксперимента на грызунах с рассеянным склерозом ученые добавили в их питье небольшое количество малола. Эта кислота была выделена из яблочной кожуры еще в 1920 году. Эксперимент показал, что даже небольшие дозы малола сильно подавляли активность иммунных клеток, которые разрушают миелиновую оболочку нервов.

Такое свойство кислоты позволяет ее использовать для борьбы с рассеянным склерозом.



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