В кожуре яблок найдено потенциальное средство от рассеянного склероза
08.04.2020, 2:55, Новости дня
Ученые выяснили, что кислота под названием малол, которую выделяет кожура яблок, способна ускорить заживление поврежденной оболочки нейронов у мышей, а также заставить иммунные клетки реже атаковать ткани мозга.
Во время эксперимента на грызунах с рассеянным склерозом ученые добавили в их питье небольшое количество малола. Эта кислота была выделена из яблочной кожуры еще в 1920 году. Эксперимент показал, что даже небольшие дозы малола сильно подавляли активность иммунных клеток, которые разрушают миелиновую оболочку нервов.
Такое свойство кислоты позволяет ее использовать для борьбы с рассеянным склерозом.
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