Украина потратила почти 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом – Шмыгаль

08.04.2020, 2:53, Новости дня

Органы государственной власти Украины через ProZorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн. Об этом 7 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Больше всего закупались:

медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн;

медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн;

оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.

“Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,7 млрд грн”, – добавил он.

Майже мільярд за два тижні. Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з… Posted by Денис Шмигаль on Teisipäev, 7. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 78 тыс. умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.