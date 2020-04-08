 

Покушение на криминального авторитета Мультика. Следствие рассматривает пять версий

08.04.2020, 2:53, Новости дня

Следствие рассматривает пять версий покушения на бизнесмена в Николаеве, случившегося 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, названы возможные версии мотива преступления. Среди них:

преступление на почве мести;
преступление связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
конкуренция в бизнесе;
невозвращенные долги или на почве неприязненных отношений;
покушение на убийство было совершено по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления и продолжает поиски злоумышленников. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских, отметили в МВД.

Вчера правоохранители обнаружили оружие, из которого было совершено покушение, – на техническом этаже пятиэтажного жилого дома были найдены охотничий карабин “Сайга” калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас его передали на экспертизу. “Сайга” была похищена в 2018 году и принадлежала частному лицу.

Днем 6 апреля в центре Николаева произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил бизнесмен.

По данным издания “Новости N”, стрельба произошла во дворе офисного центра “Техноконтракт”. Сотрудники расположенной рядом автомойки услышали несколько выстрелов, после чего увидели на асфальте раненого мужчину. Пострадавшим оказался бизнесмен Михаил Титов, известный по кличке Мультик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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