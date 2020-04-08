 

На Курган и Оренбург обрушилась непогода

08.04.2020, 2:45, Новости дня

Более 9 тысяч человек остались без света в Курганской области. Ураганный ветер оборвал линии электропередачи в 76 населенных пунктах, повалены сотни деревьев, со зданий сорваны крыши, опрокинуты остановки. Кадрами буйства непогоды делятся жители в соцсетях.

Энергетики привлекли дополнительные ресурсы для восстановления электроснабжения в Курганской области https://t.co/veoUw0dQUi pic.twitter.com/VJvhvCGvO4

— «Курган и курганцы» (@kikonlineru) April 7, 2020

Ситуация усугубляется сильным снегопадом. По данным синоптиков, ночью ожидается ветер до 25 метров в секунду, снег с дождем и понижение температуры.

Непогода бушует и в Оренбурге. Сообщается о поваленных деревьях и заборах, а также о поврежденных машинах, передает телеканал "Россия 24".



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