Из-за коронавируса в России переносятся сроки проведения ЕГЭ

08.04.2020, 2:44, Новости дня

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам снизить цены на студенческие общежития во время пандемии коронавируса COVID-19 или не брать плату за проживание вообще. А вот об отмене Единого государственного экзамена из-за коронавируса речи не идет. Об этом уже сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году у 11-классников появляется больше времени на подготовку — ЕГЭ стартует 8 июня, а не в конце мая. Ранее Министерство просвещения РФ опубликовало проект нового расписания.

Среди вопросов, которые сейчас волнуют школьников, родителей и учителей, — на первом месте, конечно, сдача ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил — Единый государственный экзамен не планируют отменять. Первые экзамены проведут 8 июня, а не в конце мая.

"Первые экзамены пройдут 8 июня. Мы понимаем ситуацию. Сейчас мы рассматриваем вопросы для 11-классников. Возможно, будет продление учебного года и по окончании его — сдача ЕГЭ", — отмечает министр просвещения Сергей Кравцов.

ЕГЭ будут проводить, как это было раньше, учитывая все требования Рособрнадзора, чтобы обеспечить безопасность всем участникам. Аттестовать выпускников удаленно не будут.

"Обсуждается стандартная система проведения ЕГЭ. Что касается дистанционной формы — обеспечить объективное проведение в равных условиях для всех не представляется возможным", — комментирует ситуацию начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора РФ Игорь Круглинский.

Однако всем понятно — дата 8 июня может быть не окончательной, и ЕГЭ придется перенести снова. В сложившейся ситуации, когда уже стали ясны многочисленные проблемы учебы школьников в режиме он-лайн, многие профессионалы, опытные педагоги предлагают не проводить ЕГЭ вообще, а аттестовать по итогам последних лет обучения.

"Подумать, за два или три года, учесть разное. Скажем, достижения детей в спорте, участие в олимпиадах, диагностики — сейчас это учитывают. Провести онлайн-контрольные", — предлагает заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Само преимущество ЕГЭ в том, что такая итоговая аттестация уравнивает в правах столичных выпускников и ребят из провинции, которые успешно поступают в московские, петербургские и другие вузы. В этом году, если сдавать ЕГЭ как обычно, ребята из поселков и деревень могут оказаться в проигрыше. Они не смогут хорошо подготовиться к итоговой аттестации из-за медленного интернета, неподготовленных педагогов и просто отсутствия компьютеров дома. Об этом много говорили и раньше — сдача ЕГЭ во многом зависит от того, как ребенка подготовят, натаскают именно на такой экзамен.

Например, накануне в Омске школьники просто не смогли учиться. Цифровая образовательная платформа "Дневник.ру" оказалась неприспособленной для такого количества запросов.

"Родители в чатах пишут, что "Дневник.ру" благополучно рухнул, не выдержав нагрузки", — рассказывает мама пятиклассницы Елена Асанова.

Далеко не все омские учителя смогли спешно перестроиться.

"Условия при подготовке к ЕГЭ в Москве и регионах разные. Существует неравенство в региональном плане. Я предлагаю аттестовать ребят по итогам трех лет обучения, чтобы не накачивали оценки искусственным образом", — говорит первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин

Кроме того, любой экзамен — это стресс. В нынешней ситуации стрессовое состояние детей и родителей может только возрасти. Педагоги призывают прежде всего заботиться о здоровье детей, создавать по возможности спокойную среду и возможности для учебы.