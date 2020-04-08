Семья задержанного на Патриарших прудах Иисуса задолжала за ЖКХ 4 млн рублей

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08.04.2020, 2:16, Новости дня

Семья москвича Иисуса Воробьева, оштрафованного после прогулки с собакой на Патриарших прудах, должна более 4 млн рублей за коммунальные услуги и жилплощадь, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В управлении сообщили, что сам Воробьев должен за коммунальные услуги более 46 тыс. 707 рублей, а его супруга Марина Ример имеет задолженность в 4 млн 197 тыс. рублей по платежам за жилплощадь, включая пени. Она также должна за коммунальные услуги 46 тыс. 707 рублей, передает ТАСС.

В управлении также добавили, что Воробьев имеет задолженность по налогам в размере 429 тыс. рублей. «По всем фактам задолженностей открыты исполнительные производства», – заключили в УФССП.

Ранее Пресненский суд признал Воробьева виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Москвича задержали, когда он гулял с собакой, так как Патриаршие пруды закрыты для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Сам мужчина заявил, что не знал об указе мэра столицы о закрытии парков и зон отдыха в целях предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве режима самоизоляции, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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