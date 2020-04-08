В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес

08.04.2020, 2:15, Новости дня

КИЕВ – В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вокруг остановленной Чернобыльской атомной электростанции продолжается ликвидация пожара на лесных угодьях.

Как сообщает 7 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), к 14:15 по местному времени из-за порывов ветра огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

«К месту пожара направлены два вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация десяти единиц техники и личный состав с территории Житомирской области», – отмечается в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В нем говорится, что «радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений».

Напомним, что в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который разрушил атомный реактор, здание энергоблока. В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в окружающую среду произошел выброс радиоактивных веществ.

Последствия аварии были ликвидированы, ЧАЭС полностью остановлена, население было отселено из тридцатикилометровой зоны отчуждения вокруг атомной электростанции.

Вместе с тем, украинские и ряд зарубежных информационных интернет-источников сообщают, что после лесных пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве резко подскочил уровень загрязнения воздуха.

«Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает Telegram-бот Качество воздуха в Киеве», – сообщает УНИАН.

Сайт Politeka пишет о том, что первые официальные сообщения о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения появились 4 апреля.

О причинах возгорания леса

Председатель совета Экологической группы «Печенеги» Сергей Шапаренко называет две причины, которые, по его мнению, приводят к пожарам в Чернобыльской зоне.

«Сухая нынешняя погода, и лес горит не только в Чернобыльской зоне. Также есть неадекватное представление у некоторых местных жителей, что осенью и весной нужно жечь сухую траву и это приносит колоссальный урон окружающей среде», – говорит Сергей Шапаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что контроль за тем, что происходит в зоне отчуждения вокруг остановленной Чернобыльской атомной электростанции должны проводить в том числе независимые структуры.

«Чернобыльская зона уникальна своей закрытостью и деятельность там вдет госагентство, которое само и контролирует свою деятельность. Такой подход, когда исполнитель сам себя контролирует, ведет к непрозрачности его работы. О «лесных нарушениях» в Чернобыльской зоне писала и наша группа и всеукраинская пресса, а лесной пожар – это часто самый лучший способ скрыть незаконные вырубки лесов», – говорит Сергей Шапаренко.

Он считает, что помимо сообщений о пожарах общество должно знать о текущем уровне радиационного фона в местах происшествий.

«Естественно, что если пожар происходит на радиационно-загрязненных участках, то с дымом и копотью радиоактивные частицы попадают в воздух и разлетаются на большие расстояния. Без информации, на каких участках огонь, сложно сказать о последствиях для здоровья людей», – отмечает Сергей Шапаренко.

Несознательность во время «сухостоя»

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко не исключает версию поджогов лесов вокруг Чернобыля.

«Это во многом следствие экологической несознательности граждан, которые до сих пор часто поджигают по весне так называемый «сухостой» – сухую траву. Хотя и экологи, и власти уже давно говорят о том, что это только вредит экосистеме и действительно приводит к лесным пожарам», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он ссылается на официальные данные, в которых данные пожары квалифицируют как «не представляющие большой опасности».

«Однако очаг все еще не локализован, и существует также риск возгорания торфяников. Также резко возрос уровень радиации вследствие возгорания деревьев», – подчеркивает Ярослав Божко.