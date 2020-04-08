Трамп: в США в ближайшее время произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ

08.04.2020, 2:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп пообещал во вторник, что американские компании произведут в ближайшие недели 110 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы в лечении больных COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Президент сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по коронавирусу, который прошел сегодня в Белом доме.

В данный момент, по словам Трампа, федеральное правительство располагает 8675 аппаратами ИВЛ, которые в ближайшее время будут направлены в распоряжение штатов, которые в них сейчас более всего нуждаются. Еще 110 000 аппаратов будут доставлены на места в ближайшие недели.

«Я не думаю, что они нам понадобятся, – заявил президент, имея в виду аппараты ИВЛ, – Однако они будут нужны нам в будущем, и мы также сможем помочь другим странам, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ».

Трамп добавил, что уже в ближайшее время США отправят в Великобританию 200 таких аппаратов, так как Лондон попросил об этом Соединенные Штаты.

Президент отметил, что несмотря на то, что эта неделя выдалась в США «очень болезненной», «мы видим проблески надежды». По словам Трампа, страна, скорее всего, сейчас подходит к инфекционному пику, и высказал надежду на то, что американская экономика в скором времени мощно заработает вновь.

По официальным данным, по состоянию на вечер вторника около 400 000 американцев заразились COVID-19, из них более 12 000 человек умерли.

Трамп думает о прекращении финансирования ВОЗ

В ходе брифинга президент подверг критике Всемирную организацию здравоохранения за ее «прокитайскую» позицию и даже заявил, что думает над тем, чтобы приостановить финансирование ВОЗ из американского бюджета. Президент сказал, что организация «получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов», и что он хотел бы пересмотреть эту ситуацию.

Трамп объяснил, что, хотя некоторые реализуемые ВОЗ программы заслуживают внимания, в целом организация допускает ошибки. Президент раскритиковал позицию ВОЗ, которая в свое время выступила против решения Трампа в конце января прекратить авиационное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса в Ухане. Это решение, заявил Трамп, помогло сохранить множество жизней американцев, потому что в противном случае масштабы заражения коронавирусом могли принять катастрофические масштабы.

«Мы должны это изучить, мы собираемся об этом подумать», – подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что окончательное решение о прекращении финансирования ВОЗ пока не принято.