 

Больных коронавирусом в Нью-Йорке хотят хоронить в городских парках

08.04.2020, 2:10, Разное

В Законодательном собрании Нью-Йорка выступили с инициативой устроить временные захоронения скончавшихся от коронавируса COVID-19 в городских парках. Готовиться к этому нужно уже сейчас, сообщает “Москва 24”.

Парламентарий Марк Левин предложил вырыть в парках несколько траншей, в каждой из которых поместится десять гробов. Однако мэр города Билл де Блазио отверг идею погребения умерших в парках. Стоит отметить, что из-за коронавируса в Нью-Йорке скончались более 4,7 тысячи человек.



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