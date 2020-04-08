Больных коронавирусом в Нью-Йорке хотят хоронить в городских парках

08.04.2020, 2:10, Разное

В Законодательном собрании Нью-Йорка выступили с инициативой устроить временные захоронения скончавшихся от коронавируса COVID-19 в городских парках. Готовиться к этому нужно уже сейчас, сообщает “Москва 24”.

Парламентарий Марк Левин предложил вырыть в парках несколько траншей, в каждой из которых поместится десять гробов. Однако мэр города Билл де Блазио отверг идею погребения умерших в парках. Стоит отметить, что из-за коронавируса в Нью-Йорке скончались более 4,7 тысячи человек.