Мнение: Дело Евгения Щербака

08.04.2020, 2:08, Разное

И снова старые песни о главном.

Очередного ополченца пытаются депортировать – на этот раз Евгения Щербака, из Казахстана.

Тяжело больному казахскому ополченцу Евгению Щербаку отказали в политическом убежище в РФ и высылают из страны.

В марте ополченцу Донбасса Щербаку уже угрожали депортацией в Казахстан, где «за наемничество» дают 20 лет строгого режима – больше, чем на Украине. Благодаря развёрнутой информационной кампании удалось добиться запрета на его экстрадицию. Тогда было принято решение о предоставлении ему временного убежище в России.

Однако в среду, 1 апреля, Щербак получил письмо из МВД, в котором говорится, что ему отказано в предоставлении убежища в России из-за отсутствия “гуманных оснований”.

Кроме того, во вторник у Щербака диагностировали опасное легочное заболевание – туберкулёму (форма туберкулёза). В условиях пандемии коронавируса это заболевание смертельно опасно, и есть серьезный риск, что Евгений просто не переживет процесс депортации.

Требуем от властей немедленно принять все меры для сохранения жизни и здоровья Евгения Щербака и предоставить ему политическое убежище в РФ. Недопустимо, чтобы человек, рисковавший жизнью в борьбе за Русский мир, стал жертвой бюрократических проволочек и был выдан на гарантированную смерть.

Также призываем к максимальной огласке ситуации.

https://m.vk.com/wall-55790675_149061 – цинк

Перепост приветствуется.

Практика показывает, что распространение информации о таких случаях в подавляющем числе случаев помогает предотвратить высылку ополченцев воевавших на Донбассе.