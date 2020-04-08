 

Трамп объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США

08.04.2020, 1:48, Новости дня

Власти Соединенных Штатов намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. <…> Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ», – приводит слова Трампа ТАСС.

Накануне Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «облажалась», так как рекомендовала Соединенным Штатам не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.

Во вторник число жертв коронавируса в США превысило 11 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тыс.

В Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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