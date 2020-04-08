Трамп объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США

08.04.2020, 1:48, Новости дня

Власти Соединенных Штатов намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. <…> Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ», – приводит слова Трампа ТАСС.

Накануне Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «облажалась», так как рекомендовала Соединенным Штатам не закрывать границы с Китаем на ранних стадиях распространения заболевания.

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