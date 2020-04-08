Стресс негативно влияет на способность к планированию

08.04.2020, 1:42, Новости дня

Новое исследование ученых подтвердило, что стресс способен влиять на способность человека к планированию.

Во время эксперимента добровольцам предлагалось путешествие по виртуальному городу, где они запоминали разные маршруты. Активность мозга участников эксперимента контролировалась с помощью МРТ. После изучения маршрутов участникам было предложено пройти по одному из них. Чтобы смоделировать влияние стресса, участникам сказали, что они будут получать небольшой разряд током. Группа, которая не ожидала угрозы, быстрее находила путь к цели и лучше ориентировалась в воспоминаниях.

Сканирование мозга показало, что те участники, которые находились под влиянием стресса, имели меньше шансов активировать работу гиппокампа.