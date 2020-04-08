Бактерии способны приманивать своих убийц запахом дождя

08.04.2020, 1:42, Новости дня

Специалисты открыли несколько видов почвенных микробов, которые с помощью особого запаха приманивают примитивных членистоногих. Таким образом бактерии заставляют их съедать себя и разносить собственные споры.

Ученые выяснили, что бактерии из рода стрептомицетов способны вырабатывать два типа летучих веществ, которые воссоздают запах дождя. Этот запах микробы используют для того, чтобы привлечь внимание разносящих их членистоногих существ. Такой запах может ощутить и человек после дождя.

Ученые предполагают, что такая особенность бактерий играет важную роль в их выживании. С помощью такого метода бактерии заставляют членистоногих съедать себя и разносить свои же споры.