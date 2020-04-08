ЦИК зарегистрировал Светличную нардепом

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08.04.2020, 1:40, Новости дня

7 апреля Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Юлию Светличную депутатом Верховной Рады, сообщила пресс-служба ЦИК.

“Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179, Светличную Юлию”, – сказано в сообщении.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 в Харьковской области прошли в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от “Слуги народа” Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Изначально баллотировалось 40 кандидатов. 3 марта кандидат от партии “Слуга народа” Виктория Алексейчук снялась с выборов.

В итоге Светличная набрала 77,54% голосов, у ближайшего конкурента, Виктории Пташник от “Европейской солидарности”, было 7,91%.

29 августа 2016 года Светличная была назначена временно исполняющей обязанности главы Харьковской облгосадминистрации вместо Игоря Райнина, который стал главой Администрации Президента. 15 октября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил Светличную председателем Харьковской ОГА. Эту должность она занимала до выборов президента 2019 года, затем, до ноября 2019-го, вновь была и.о. губернатора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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