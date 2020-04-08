Разумков назвал подачу более 16 тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

08.04.2020, 1:40, Новости дня

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверен, что подача в законопроект №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” 16 300 правок нужна, чтоб затянуть процесс его принятия. Об этом он сказал в эфире телеканала “112 Украина”.

“Я считаю, что такое количество правок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс”, – отметил он.

Также спикер Рады добавил, что в ближайшее время состоится заседание комитета, на котором все правки возведут в таблицу.

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект был принят в первом чтении. Документ поддержало 267 народных депутатов.

Народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что на вечер 6 апреля к законопроекту подали 13 тыс. правок. Из них 6 тыс. были поданы внефракционным нардепом Антоном Поляковым.

Проектом закона предлагается ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие в том числе этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.