 

Старейший иерарх УГКЦ умер от коронавирусной болезни

08.04.2020, 1:40, Новости дня

6 апреля ушел из жизни старейший из иерархов Украинской греко-католической церкви, бывший архиепископ и митрополит Филадельфийский Стефан (Сулик). Об этом сообщил в Facebook митрополит УГКЦ Борис Гудзяк.

Metropolitan Stephen Sulyk passed away earlier today, Holy and Great Monday, April 6, 2020. Funeral arrangements will be…

Posted by Borys Gudziak on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Сулику было 95 лет.

Накануне, 5 апреля, его госпитализировали “со всеми признаками” коронавирусной инфекции, писал Гудзяк.

Дорогі Отці, Сестри і Брати!Прошу Ваших молитов за нашого митрополита-eмерита Стефана Сулика. Кілька годин тому, 95–ти…

Posted by Borys Gudziak on Pühapäev, 5. aprill 2020

Будущий митрополит родился в 1924 году на территории нынешней Польши. После войны его семья эмигрировала в Германию, затем – в США.

29 декабря 1980 года папа римский Иоанн Павел II назначил Сулика архиепископом и митрополитом Филадельфийским. Он занимал кафедру до 29 ноября 2000 года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 7 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,41 млн, из них более 298 тыс. выздоровели, 81,2 тыс. умерли. В Соединенных Штатах зарегистрировано 386,8 тыс. случаев заболевания, из которых около 12 тыс. – с летальным исходом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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