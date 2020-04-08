 

Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она “упустила пандемию”

08.04.2020, 1:31, Новости дня

Соединенные Штаты приостановят взносы в бюджет ВОЗ. Об этом сообщил президент Трамп на брифинге для журналистов.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/kszgnReztL

— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020

По его словам, Всемирная организация здравоохранения упустила пандемию коронавируса COVID-19, передает телеканал "Россия 24". Хозяин Белого дома добавил, что ожидает тяжелую следующую неделю в стране, но видит улучшение ситуации.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Теннисисты Рублев и Александрова поднялись в рейтинге

22.02 / Власти Пензы начали расследование конфликта вице-премьера с сотрудником ГИБДД

04.03 / “Салават Юлаев” сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с “Авангардом”

04.04 / США прекратят экспорт средств индивидуальной защиты

08.02 / Глава УФСИН по Северной Осетии попал под арест

26.02 / Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

24.03 / В Черновицкой области зафиксировано еще 13 случаев заражения коронавирусом – ОГА

13.02 / Украинка просит об эвакуации из Уханя

23.02 / Коронавирус COVID-19: число заразившихся достигло почти 77 тысяч человек

26.02 / Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска