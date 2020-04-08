Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она “упустила пандемию”

08.04.2020, 1:31, Новости дня

Соединенные Штаты приостановят взносы в бюджет ВОЗ. Об этом сообщил президент Трамп на брифинге для журналистов.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/kszgnReztL

— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020

По его словам, Всемирная организация здравоохранения упустила пандемию коронавируса COVID-19, передает телеканал "Россия 24". Хозяин Белого дома добавил, что ожидает тяжелую следующую неделю в стране, но видит улучшение ситуации.