Разъяснительная работа или штраф: полиция Москвы ловила нарушителей режима самоизоляции

08.04.2020, 1:30, Новости дня

Московская полиция провела рейд — искали тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Штрафы за это начинаются от 4 тысяч рублей. Как сообщают в правоохранительных органах, нарушителей становится все меньше. Вместе с полицейскими в рейд отправился корреспондент телеканала "Россия 24" Денис Алексеев.

Путь домой из магазина в дни самоизоляции — особенной долгий. И часто проходит через соседние дворы, аллеи и парки. Особенно непросто тем, кто живет с видом на лес.

Она так и манит, так и завлекает! Лесополоса через дорогу от дома такая близкая. Чуть дальше ста метров. Но такая не рекомендованная к посещению в дни всеобщей самоизоляции. Совладать с соблазном прогуляться там, где не стоит, могут далеко не все. И, чем дальше в лес, тем таких желающих все больше.

Среди нарушителей самоизоляции на улицы и во дворы Москвы выходят и жители более ответственные. Собачники, гуляющие на придомовой территории, те, кто вышел в ближайший продуктовый, и просто прогуливающиеся исключительно вокруг дома. Радиус — 100 метров. Правда, всех объединяет отсутствие на лице масок.

Из личной статистики участковых, ежедневно выходящих на рейды: бесцельно бродящих москвичей за первую неделю всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19 стало меньше. И речь идет не об отсутствии запаха шашлыков в парковых зонах. Хотя и о нем тоже.

По Москве продолжает действовать система штрафов за нарушение режима. Попался первый раз – 4 тысячи рублей. Повторно – 5. Но это крайние меры. Чаще всего – все-таки разъяснительная работа.

А вот в Северной столице разъяснительная работа действует не всегда. Люди в белых спецкостюмах – тоже полицейские. Только уже не информируют, а изолируют злостных нарушителей. Двое петербуржцев были направлены в обсерватор в пансионате "Заря" за несоблюдение карантина после возвращения из-за границы. В этих случаях изолированным грозит еще и штраф до 40 тысяч рублей.