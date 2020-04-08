В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

08.04.2020, 1:05, Новости дня

В одной из квартир на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома в селе Филинское Нижегородской области взорвался баллон с газом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 23.56 мск поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в жилом доме с обрушением конструкций по адресу: Нижегородская область, село Филинское. Спасены пять человек, в том числе один ребенок. Предварительно, один человек находится под завалами», – приводит сообщение пресс-службы МЧС РФ ТАСС.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Под завалами ведутся поисковые работы.

В готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 МЧС.

Напомним, в прошлую субботу произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Основной причиной случившегося стало неосторожное обращение с бытовым газом. В результате происшествия погибли три человека, еще десять пострадали. Всего из 80-тиквартирного дома, где были зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.

Глава округа Геннадий Панин пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, попавшие в больницы получат по 500 тыс. рублей.