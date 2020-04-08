США вернули из-за рубежа почти 46 тысяч американцев

08.04.2020, 0:59, Новости дня

Почти 46 тысяч американцев, которые не могли вернуться домой коммерческими авиарейсами в связи с ограничениями, введенными различными государствами в связи с пандемией коронавируса, смогли попасть на родину с помощью Госдепартамента. Об этом во вторник в ходе встречи с журналистами заявил госсекретарь Майк Помпео.

Помпео назвал программу по возвращению американцев из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса «одной из самых выдающихся дипломатических миссий в американской истории».

«По состоянию на это утро, наша команда… вернула домой более чем 45 000 американцев с помощью более чем 460 рейсов из 75 стран», – заявил Помпео.

Госсекретарь привел несколько примеров операций, проведенных сотрудниками Госдепартамента для вывоза граждан США из самых удаленных уголков мира. Так, в Непале сотни американцев оказались в момент начала пандемии в затруднительном положении, находясь у горы Эверест и в ряде других районов страны. Посольство США получило специальные разрешения от правительства Непала на осуществление полетов небольших коммерческих самолетов, рассчитанных на провоз 15 пассажиров, чтобы получить возможность быстро добраться до опасной горной местности и вернуться обратно.

Кроме того, сотрудники посольства смогли с помощью автобусов, проехавших сотни километров, добраться до отдаленных уголков Непала, в которых оказались американцы, и доставили их в столицу страны Катманду, откуда были организованы авиарейсы в США. С помощью двух самолетов из Непала было вывезено почти 600 граждан и лиц, обладающих постоянным видом на жительство в США.

В Аргентине дипломаты договорились с местным МИДом о помощи американским миссионерам в прохождении военных контрольно-пропускных пунктов, а также помогли освободить из карантина пожилых супругов, у которых отсутствовали симптомы коронавируса.

Помпео поблагодарил за содействие в вывозе американцев из-за рубежа Министерство внутренней безопасности, Вооруженные силы и иностранных партнеров.

По словам Помпео, «правительством США проделана действительно большая работа во имя американского народа. Я хочу, чтобы все помнили о том, что Америка остается ведущим в мире источником гуманитарной помощи во время глобальной пандемии».

Кроме того, США продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом другим странам. Помпео сообщил, что в виде гуманитарной, экономической и медицинской помощи будут дополнительно потрачены еще 225 млн долларов в дополнение к уже выделенным 274 млн долларов, в результате чего помощь была оказана 64 странам.

В ходе пресс-конференции Майк Помпео также выразил свою благодарность десяткам стран, которые поддержали новый план действий в отношении Венесуэлы, о котором глава Госдепартамента объявил на прошлой неделе.

«Цель состоит в том, чтобы заменить незаконную диктатуру Мадуро на законное переходное правительство, которое сможет провести свободные и справедливые выборы», – заявил Помпео, подчеркнув, что «Мадуро пришла пора уйти».