Советник Трампа еще в январе предупреждал Белый дом об опасности коронавируса

08.04.2020, 0:59, Новости дня

Питер Наварро, советник президента Дональда Трампа по вопросам торговли, еще в январе и феврале предупреждал администрацию о страшных последствиях возможной вспышки коронавируса в США. Об этом стало известно из служебных записок Наварро, которые были опубликованы во вторник несколькими американскими изданиями.

В конце января, когда коронавирусом заразились уже более 4 тысяч жителей китайского Уханя, Наварро предположил, что от возможной вспышки COVID-19 могут умереть 543 000 американцев. Месяц спустя советник Трампа написал еще одну служебную записку, в которой он предупредил о еще большем вероятном количестве жертв – по его словам, опасный вирус может убить от 1 до 2 миллионов американцев.

В январском документе Наварро писал следующее: «Отсутствие иммунитета, терапии и вакцины оставит американцев без защиты в случае полномасштабной вспышки коронавируса на территории США. Это отсутствие защиты повышает риск перехода вспышки коронавируса в полномасштабную пандемию, угрожающую жизням миллионов американцев».

Тексты записок Наварро, которые во вторник были опубликованы газетой New York Times и новостным сайтом Axios, свидетельствуют, что некоторые советники Белого дома делились с президентом беспокойством по поводу коронавируса задолго до того, как Дональд Трамп сам публично начал выражать тревогу по поводу вспышки заболевания.

В январе Наварро написал о том, что администрация должна решить, насколько агрессивно она должна реагировать на возникшую угрозу коронавируса. В случае, если вирус окажется больше похож на сезонный грипп, число погибших людей и экономический ущерб будут относительно небольшими. Однако он предупредил о том, что «не следует упускать из виду риск возникновения пандемии» в связи с ростом смертности в Китае.

30 января, на следующий день после того, как Наварро направил президенту первую записку, Трамп в беседе с журналистами заявил, что ситуация с коронавирусом «находится под контролем. У нас сейчас очень мало случаев – пять, и все эти люди успешно выздоравливают. Но мы очень тесно сотрудничаем с Китаем и другими странами, и думаем, что все закончится хорошо… в чем я могу вас заверить».

Однако тогда же президент запретил полеты самолетов из Китая в США. Один из советников Белого дома негативно отнесся к предупреждению Наварро, обвинив своего коллегу в том, что тот «нагнетает панику», продвигая при этом собственные «антикитайские взгляды».