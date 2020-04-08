Курс рубля на сегодня
08.04.2020, 0:56, Разное
Данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта падает по отношению к доллару и евро. Официальный курс
рубля на 7 апреля 2020 года:
- 76,40 за доллар
- 82,63 за евро
Курс рубля – история
Большое влияние на курс рубля сегодня оказывают цены на
энергоносители и цветные металлы, а также геополитическая обстановка. В
современной истории отечественная валюта пережила несколько кризисов. К концу
1994 года она подешевела до 3926 рублей за доллар. После деноминации
“деревянный” снизился до 5-6, а после дефолта 1998 года рухнул до 20
рублей за доллар. Следующая девальвация была проведена в 2008 году, когда курс
отечественной валюты был понижен до 36 рублей за “американца”.
Снижение цен на энергоносители в 2014 году стало причиной
очередного падения курса рубля. Свою роль сыграла геополитическая напряженность
и санкции Запада против России. Стоимость отечественной валюты по отношению к
доллару и евро медленно шла вниз на протяжении всего 2014 года. Курс рубля
сегодня гораздо устойчивее, чем пять лет назад.
Резкий обвал произошел 16 декабря 2014 года. Этот день вошел
в историю как “черный вторник”. Центробанк повысил ключевую ставку на
6,5 процентных пункта – до 17% годовых. Курс евро взлетел до 100 рублей,
доллара – до 80. В последующие дни российская валюта отыграла часть утерянных
позиций.
В отличие от курса рубля сегодня, в 2015 году, положение
“деревянного” было нестабильным. К концу года доллар и евро выросли
до 72 и 79 рублей соответственно. На протяжении последних лет колебания
отечественной валюты происходит в пределах 60-70 рублей за доллар и 70-80 за
евро. Так, в конце декабря 2018 года курс американской валюты поднялся до 69
рублей, евро – до 78,59 рубля.
Курс рубля в 2019 году
Сегодня курс рубля стабилизировался, резких скачков валютных
курсов не происходит. На начало декабря средний курс доллара в 2019 году
составил 64,7 рубля, евро – 72,5. Ниже представлена таблица курсов валют за последние 10 месяцев.
месяцкурс долларакурс евроФевраль65,5374,73Март65,0173,53Апрель64,7472,9Май64,8272,53Июнь64,572,61Июль63,2271,16Август65,472,83Сентябрь65,1671,86Октябрь 6471Ноябрь63,8370,63
Прогноз курса рубля
Аналитики предсказывают, что в 2020 году биржевые показатели
отечественной валюты не будут сильно отличаться от курса рубля сегодня. А
эксперты американской финансовой корпорации Morgan Stanley даже предрекают
“деревянному” рост – до 61,5 рубля за доллар к середине следующего
года.
Есть и те, кто прогнозирует ослабление рубля. Некоторые
аналитики полагают, что в среднем в 2020 году в среднем за доллар будут давать
62-67 рублей и 67-75 за евро.
Нефтяные котировки продолжат оказывать большое влияние
на курс рубля. Многое зависит от сделки ОПЕК по снижению добычи “черного
золота”. В целом, экономисты предсказывают небольшое снижение стоимости
нефти с 65 до 60 долларов за баррель.
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