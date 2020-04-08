Курс рубля на сегодня

08.04.2020, 0:56, Разное

Данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта падает по отношению к доллару и евро. Официальный курс

рубля на 7 апреля 2020 года:

76,40 за доллар

82,63 за евро

Курс рубля – история

Большое влияние на курс рубля сегодня оказывают цены на

энергоносители и цветные металлы, а также геополитическая обстановка. В

современной истории отечественная валюта пережила несколько кризисов. К концу

1994 года она подешевела до 3926 рублей за доллар. После деноминации

“деревянный” снизился до 5-6, а после дефолта 1998 года рухнул до 20

рублей за доллар. Следующая девальвация была проведена в 2008 году, когда курс

отечественной валюты был понижен до 36 рублей за “американца”.

Снижение цен на энергоносители в 2014 году стало причиной

очередного падения курса рубля. Свою роль сыграла геополитическая напряженность

и санкции Запада против России. Стоимость отечественной валюты по отношению к

доллару и евро медленно шла вниз на протяжении всего 2014 года. Курс рубля

сегодня гораздо устойчивее, чем пять лет назад.

Резкий обвал произошел 16 декабря 2014 года. Этот день вошел

в историю как “черный вторник”. Центробанк повысил ключевую ставку на

6,5 процентных пункта – до 17% годовых. Курс евро взлетел до 100 рублей,

доллара – до 80. В последующие дни российская валюта отыграла часть утерянных

позиций.

В отличие от курса рубля сегодня, в 2015 году, положение

“деревянного” было нестабильным. К концу года доллар и евро выросли

до 72 и 79 рублей соответственно. На протяжении последних лет колебания

отечественной валюты происходит в пределах 60-70 рублей за доллар и 70-80 за

евро. Так, в конце декабря 2018 года курс американской валюты поднялся до 69

рублей, евро – до 78,59 рубля.

Курс рубля в 2019 году

Сегодня курс рубля стабилизировался, резких скачков валютных

курсов не происходит. На начало декабря средний курс доллара в 2019 году

составил 64,7 рубля, евро – 72,5. Ниже представлена таблица курсов валют за последние 10 месяцев.

месяцкурс долларакурс евроФевраль65,5374,73Март65,0173,53Апрель64,7472,9Май64,8272,53Июнь64,572,61Июль63,2271,16Август65,472,83Сентябрь65,1671,86Октябрь 6471Ноябрь63,8370,63

Прогноз курса рубля

Аналитики предсказывают, что в 2020 году биржевые показатели

отечественной валюты не будут сильно отличаться от курса рубля сегодня. А

эксперты американской финансовой корпорации Morgan Stanley даже предрекают

“деревянному” рост – до 61,5 рубля за доллар к середине следующего

года.

Есть и те, кто прогнозирует ослабление рубля. Некоторые

аналитики полагают, что в среднем в 2020 году в среднем за доллар будут давать

62-67 рублей и 67-75 за евро.

Нефтяные котировки продолжат оказывать большое влияние

на курс рубля. Многое зависит от сделки ОПЕК по снижению добычи “черного

золота”. В целом, экономисты предсказывают небольшое снижение стоимости

нефти с 65 до 60 долларов за баррель.