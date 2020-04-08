В Китае впервые никто не умер из-за коронавируса

08.04.2020, 0:56, Разное

В Китае впервые с января 2020 года за сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом COVID-19. При этом общее число зараженных остается высоким – 81740, сообщает Национальная служба новостей.

За минувшие 24 часа в Поднебесной обнаружили еще 32 больных коронавирусом. Число выздоровевших достигло 77161. В российском консульстве в Харбине сообщили, что около 20 китайцев, вернувшихся на родину из России, были инфицированы.