В Китае впервые никто не умер из-за коронавируса

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08.04.2020, 0:56, Разное

В Китае впервые с января 2020 года за сутки не скончался ни один пациент с коронавирусом COVID-19. При этом общее число зараженных остается высоким – 81740, сообщает Национальная служба новостей.

За минувшие 24 часа в Поднебесной обнаружили еще 32 больных коронавирусом. Число выздоровевших достигло 77161. В российском консульстве в Харбине сообщили, что около 20 китайцев, вернувшихся на родину из России, были инфицированы.



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