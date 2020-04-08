Создан полимерный гель, который способен увеличить добычу нефти

08.04.2020, 0:29, Новости дня

Группа ученых синтезировала уникальный состав, который был создан на основе полиакриламида методом блочной полимеризации. Такой гель может полностью впитывать воду даже при низких температурах и в условиях повышенной минерализации пластовой воды.

Ученые провели эксперименты на образцах горной породы из скважины. Эксперимент показал, что набухшие частицы геля могут проходить в трещины, которые меньше их в 20 раз. Когда вязкость геля увеличивается, его прочность растет. Вещество заполняет те каналы, где нефть была добыта, и потоки воды вытесняют нефть из невыработанных интервалов.

Разработка международной группы не имеет аналогов в мире.