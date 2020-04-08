В казахстанском Актау власти заварили дверь в подъезд многоэтажки, чтобы жильцы не нарушали правила карантина

08.04.2020, 0:20, Новости дня

4 апреля власти города Актау в Казахстане заварили дверь в подъезд многоквартирного дома, в котором был выявлен случай COVID-19. Об этом сообщил портал InAktau.

Коммунальщики прорезали небольшое окошко для передачи продуктов.

Больше всего жильцы опасаются, что в случае непредвиденного ЧП – пожара или утечки газа – не смогут выбраться из своих квартир, пишет портал.

На такие меры власти пошли, чтобы никто не нарушил карантин. В доме был выявлен мужчина, заболевший коронавирусной болезнью COVID-19. Вирус был обнаружен и у его жены.

По данным на 7 апреля, в Казахстане подтверждено 685 случаев коронавирусной инфекции. Умерло шесть человек.