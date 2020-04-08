Кремль сообщил, что 6 апреля Путин встретился с членами правительства. Скорее всего, встреча состоялась почти месяц назад

08.04.2020, 0:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля провел встречу с вице-премьером России Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Стенограмма беседы российских чиновников и фотографии опубликованы на сайте Кремля.

СМИ обратили внимание на эту мало примечательную встречу, так как из-за эпидемии коронавирусной инфекции Путин в последние недели проводит рабочие совещания только в режиме видеоконференции.

Так, 24 марта российский президент посещал московскую больницу, приспособленную для приема заразившихся коронавирусом, и через неделю после этого стало известно, что главврач медучреждения Денис Проценко, который здоровался с Путиным за руку, болен COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что это обстоятельство заставило Путина ограничить личное общение с людьми. Позже он говорил, что в таком режиме российский президент будет работать еще как минимум неделю.

Как отмечает “Радио Свобода”, скорее всего, встреча состоялась задолго до введения карантинных мероприятий. Так, во время беседы с Путиным Козлов рассказал о поездке в Забайкальский край, состоявшейся “на прошлой неделе”. На сайте возглавляемого им министерства сообщается, что в Забайкальский край чиновник ездил 13 марта. Таким образом, встреча с Путиным состоялась, вероятно, с 16-го по 20 марта.

Как пишет издание, Кремль постоянно публикует заранее записанные на видео встречи с чиновниками (такие новости еще называют “консервами”), создавая впечатление, что Путин провел их прямо сейчас.

В 2015 году, например, Путин не появлялся на публике почти две недели, что спровоцировало слухи о его болезни или даже смерти.