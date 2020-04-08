Пандемия коронавируса: данные на вечер 7 апреля 2020 года

08.04.2020, 0:15, Новости дня

В мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались свыше 80 тысяч человек. Такие данные сообщает американский Университет Джона Хопкинса, суммирующий статистику ряда организаций и стран.

По информации университета, общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 составляет 1 407 123, скончались 80 759 человек, передает РИА Новости.