Крупнейшая в мире нефтяная сделка не спасет цены на нефть

08.04.2020, 0:15, Новости дня

Страны G20 намерены направить своих министров нефти на экстренное совещание в пятницу. Так что есть шанс, что ОПЕК и РФ привлекут другие нефтедобывающие страны к процессу сокращения добычи. Настроения в том, что касается шансов на крупную сделку по сокращению производства движутся по спирали, также как и цены на нефть.

На прошлой неделе нефтяные трейдеры восприняли с эйфорией сообщения в твиттере президента Трампа, аналитики отнеслись к ним скептически. Днем позже шансы улучшились. ОПЕК+ согласилась провести встречу в понедельник, когда РФ выразила некоторые признаки поддержки. Но Трамп снова разрушил все надежды, когда вышел со встречи с руководителями американских нефтяных компаний и сказал, что свободный рынок все уладит.

Это заявление могло стать причиной того, что ОПЕК+ отложила встречу до конца этой недели. Саудовская Аравия задержала публикацию цен: важных данных, которые создают ценовые ориентиры и дают возможность понять особенности стратегии Саудовской Аравии. Учитывая, что возникла задержка, Эр-Рияд, скорее всего, будет ждать прогресс в переговорах ОПЕК+ и только потом действовать.

Шансы на успех зависят от того, с какой стороны посмотреть.

Если воспринимать события с оптимистичной точки зрения, факт экстренного совещания с участием министров нефти G20 говорит о том, что потенциальное участие в сокращениях добычи могут принять страны, не входящие в ОПЕК+. «Все идет к тому, что можно будет ожидать существенные последствия для стабильности мировой экономики и миллионов работников в нефтегазовой отрасли», — сказал Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА. «Основная задача G20 — создавать и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».

Саудовская Аравия и РФ «скорее всего» заключат историческую сделку по сокращению производства. Но это будет зависеть от того, присоединятся ли США и другие страны, не входящие в ОПЕК.

Тем не менее, ряд аналитиков выразили скептицизм по поводу неизбежности заключения сделки.

«Задержка встречи признак того, что на заключение сделки такого масштаба понадобится время. Будет ли она вообще заключена?», — пишет JBC Energy. Тот факт, что Brent торговалась около отметки $34 в понедельник, говорит о том, что «большая часть рынка надеется на лучшее будущее».

Но даже в таком случае глобальное сокращение добычи — на целых 10 млн баррелей в день — просто выиграет время, поскольку рынок нефти продолжает падать.

Оценки падения спроса превышают 20 млн баррелей в день. По некоторым оценкам, объем перенасыщения на мировом рынке нефти составляет 35 млн баррелей в день.

Сокращение поставок приведет к задержке времени, когда хранилища будут заполняться до предела. Однако пока пандемия сдерживает несколько миллиардов человек, избыток на рынке нефти сохранится.

«Даже при сокращении добычи на 10 млн баррелей в день, рост запасов составлял бы 15 млн баррелей в день», — сказал Бирол.

Сокращения на уровне около 10 млн баррелей в день можно сравнить с нынешними сокращениями на 3 млн баррелей в день или выше, чем было месяц назад накануне встречи ОПЕК+. С тех пор Саудовская Аравия увеличила производство и может провести сокращение при новом, более высоком уровне производства.

Это означает, что предлагаемые сокращения на 10 млн баррелей в день скорее напоминают сокращения на 6,5 млн баррелей в день, отмечает Commerzbank. «В этих обстоятельствах будет трудно заключить соглашение», — говорят аналитики Commerzbank, имея в виду переговоры между несколькими сторонами, в том числе и с президентом США. «И в любом случае сокращение на 6,5 млн баррелей не поможет, учитывая переизбыток в 20 млн баррелей в день», — пишет Commerzbank.