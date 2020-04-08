Число инфицированных COVID-19 на авианосце Theodore Roosevelt увеличилось до 230

08.04.2020, 0:15, Новости дня

Число членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt, зараженных коронавирусом COVID-19, увеличилось до 230. Такие данные появились на сайте ВМС США.

По данным на 4 апреля текущего года, на борту авианосца было 155 инфицированных. Более 3 тысяч членов команды корабля были переведены на берег.

Ранее сообщалось, что положительный результат теста на коронавирус был у порядка 100 членов экипажа. Всего с борта предполагалось спустить около 3,7 тысячи человек из почти 5 тысяч находящихся на авианосце. Остальные члены экипажа будут обеспечивать функционирование корабельных систем. Командование заверило, что, несмотря на обнаружение коронавируса авианосец останется в строю. В настоящее время он находится на военной базе Гуам, передает РИА Новости.

Капитана авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье сняли с должности после появления в СМИ его письма к руководству, в котором он просил снять на берег большую часть экипажа. Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли, публично раскритиковавший действия капитана в жестких выражениях, подал рапорт с просьбой об отставке министру обороны.