Defense News – Эстония, Латвия и Финляндия продвигают совместную разработку бронетехники

07.04.2020, 23:54, Новости дня

Эстония, Латвия и Финляндия подписали техническое соглашение о совместной разработке бронетехники, пишет Defense News. Как отмечает издание, все три страны имеют общую с Россией границу, и у них вызывает обеспокоенность «возможность военных авантюр» со стороны Москвы.



Reuters

Три соседствующих с Россией государства — Эстония, Латвия и Финляндия — подписали техническое соглашение о совместной разработке бронетехники, пишет Defense News. Таллин продвигает эти планы как способ придать импульс своей оборонной промышленности и сохранить свои позиции в сфере безопасности после глобального коронавирусного кризиса.

«Мы должны помнить, что наша главная цель здесь — разработать платформу, которая имеет приемлемую цену и отвечает требованиям сил обороны Эстонии, — заявил канцлер эстонского Министерства обороны Кристьян Прикк. — Мы видим большой потенциал в этом проекте, тем более что мы уже вовлечены в фазу разработки, а ведь это наилучший способ гарантировать, что в конечном итоге у нас будет техника, которая отвечает нашим потребностям».

Нынешнее соглашение, как отмечает издание, было достигнуто после того, как в декабре прошлого года стороны подписали договор о намерениях, в котором изложены более широкие параметры совместного проекта.

По данным оборонного ведомства Эстонии, Таллин собирается заменить стоящие на вооружении 140 бронетранспортёров Pasi, выпуск которых начался ещё в 1980-х годах. Как ожидается, эксплуатация этой бронетехники завершится в 2024 году.

«Для нас важно, чтобы международное оборонное сотрудничество, которое имеет очень чёткое экономическое измерение, продолжалось, — добавил Прикк. — В нынешнем кризисе также важно, чтобы мы продолжали укреплять наш оборонный потенциал и по возможности закладывать основы для создания новых рабочих мест или для сохранения уже существующих в секторе оборонной промышленности Эстонии».

У всех трёх участников соглашения — Эстонии, Финляндии и Латвии — есть общая с Россией граница. Эти страны обеспокоены возможностью военных авантюр со стороны Москвы, говорится в статье. А на фоне того, как пандемия COVID-19 разрушает национальные экономики и испытывает на прочность международные альянсы, некоторые эксперты полагают, что, когда пыль осядет, у этих стран может появиться больше причин для беспокойства.