Найдено объяснение аномально теплой атмосфере Сатурна

07.04.2020, 23:53, Разное

Высокая температура верхних слоев атмосферы Сатурна и других газовых гигантов, сравнимая с таким же показателем у Земли, всегда оставалась необъяснимой для астрономии ввиду намного более дальнего их расположения к Солнцу. Указанную загадку недавно удалось разгадать ученым в ходе исследования.

Руководствуясь результатами анализа данных, полученных при помощи космического аппарата NASA Cassini, исследователи сделали вывод — дело в полярных сияниях, имеющих место в районах Северного и Южного полюсов Сатурна. Их вызывает совокупность электрических токов, генерированных взаимным влиянием солнечных ветров и заряженных частиц лун планеты, что дает предпосылки для сильного нагревания верхних слоев атмосферы. Тепловая энергия, откладываемая от полюсов в сторону экватора и планомерно нагревающая эти области, далее распределяется посредством глобальной ветровой системы.

По словам ведущего автора исследования Зары Браун, представляющей лунную и планетарную лаборатории в Аризонском университете, такая полная база данных была получена впервые за все время исследований. По мнению её коллег, результаты научной работы дают понимание дилемме большого различия в температурах между верхними и нижними атмосферными слоями.