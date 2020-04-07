 

Найдено объяснение аномально теплой атмосфере Сатурна

07.04.2020, 23:53, Разное

Высокая температура верхних слоев атмосферы Сатурна и других газовых гигантов, сравнимая с таким же показателем у Земли, всегда оставалась необъяснимой для астрономии ввиду намного более дальнего их расположения к Солнцу. Указанную загадку недавно удалось разгадать ученым в ходе исследования.
Руководствуясь результатами анализа данных, полученных при помощи космического аппарата NASA Cassini, исследователи сделали вывод — дело в полярных сияниях, имеющих место в районах Северного и Южного полюсов Сатурна. Их вызывает совокупность электрических токов, генерированных взаимным влиянием солнечных ветров и заряженных частиц лун планеты, что дает предпосылки для сильного нагревания верхних слоев атмосферы. Тепловая энергия, откладываемая от полюсов в сторону экватора и планомерно нагревающая эти области, далее распределяется посредством глобальной ветровой системы.

По словам ведущего автора исследования Зары Браун, представляющей лунную и планетарную лаборатории в Аризонском университете, такая полная база данных была получена впервые за все время исследований. По мнению её коллег, результаты научной работы дают понимание дилемме большого различия в температурах между верхними и нижними атмосферными слоями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Учёные рассказали о пользе считающегося «вредным» картофельного гарнира

04.03 / Надежда Мейхер-Грановская: «Братья Меладзе не оказывали мне знаки внимания»

17.03 / В столице России прошел марш в защиту экологии

07.02 / В США нашли способ предотвратить сразу 7 видов рака

31.03 / «Высокий сезон» РПЦ

18.02 / В Уфе мужчина убил отчима-пенсионера во время ссоры

18.02 / Наука: Как улучшить мозг. Выпуск 15. Что происходит, если заставить мозг работать активнее?

20.02 / Супруга Джастина Бибера Хейли рассказала о последствиях приёма оральных контрацептивов

13.02 / Максим Виторган отправился на отдых в Оман с возлюбленной Нино Нинидзе

11.03 / После объявления о разводе: внук Елизаветы II Питер Филлипс с супругой Отэм вместе вышли в свет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска