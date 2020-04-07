Госсекретарь Помпео обсудил с президентом Казахстана борьбу с коронавирусом
07.04.2020, 23:44, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник побеседовал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил Госдепартамент.
Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, собеседники подчеркнули важность тесного сотрудничества США и Казахстана в борьбе с пандемией коронавируса.
Госсекретарь высоко оценил многолетнее партнерство между расположенным в Алматы региональным офисом Центров США по контролю над заболеваниями и министерством здравоохранения Казахстана в поддержке системы здравоохранения Казахстана.
Глава Госдепартамента и президент Казахстана подтвердили намерение проводить дальнейшие консультации по проблемам двусторонних отношений и другим международным вопросам, в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе февральской поездки госсекретаря Помпео в Казахстан.
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Русская служба «Голоса Америки»
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