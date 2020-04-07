Белый дом: к началу августа в США от коронавируса могут умереть 82 тысячи человек

07.04.2020, 23:44, Новости дня

Согласно прогнозу, сделанному с помощью компьютерной модели, используемой Белым домом, к 4 августа в Соединенных Штатах жертвами COVID-19 могут стать 82 000 человек – это произойдет в случае, если жители страны будут придерживаться принципов социального дистанцирования до конца мая.

Прогноз, согласно которому от коронавируса умрут 81 766 человек, чуть меньше, чем другая цифра, на которую ранее ссылалась администрация Трампа – 93 531 человек. Прогноз предполагает, что стране может понадобиться меньше больничных коек, аппаратов ИВЛ и другого оборудования, чем предполагалось ранее, и что в некоторых штатах пик смертности от COVID-19 может быть достигнут быстрее, чем ожидалось.

Правительственную модель прогнозирования используют не все штаты. В то время, как Белый дом предполагает, что количество заражений коронавирусом в столице страны достигнет своего пика в конце апреля, власти Вашингтона полагаются на другую компьютерную модель, согласно которой пик заболеваемости в городе будет достигнут не ранее конца июня – начала июля. В любом случае, эксперты предостерегают от поспешного оптимизма и говорят о том, что лучше готовиться к пессимистическому сценарию развития событий.

Для моделирования развития пандемии коронавируса Белый дом использовал прогнозы, созданные Институтом показателей и оценки здравоохранения при Вашингтонском университете в Сиэтле. Белый дом также связывался с рядом университетов, включая Техасский университет в Остине.

Математик-эпидемиолог и руководитель исследовательской группы университета Лорен Мейерс подчеркивает, что моделирование пандемии почти никогда не бывает точным.

«Существует много неопределенности в прогнозах, которые мы делаем из-за отсутствия доступа к точным данным, потому что мы просто еще не понимаем, как себя ведет коронавирус, и особенно из-за неуверенности в том, как себя будут вести люди, и какие меры будут предпринимать власти в части изменения модели контактов в предстоящие недели и месяцы», – говорит Мейерс.