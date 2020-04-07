Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

07.04.2020, 23:42, Разное

Специалисты в сфере подбора персонала назвали профессии, которые потеряли актуальность в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в России. Сильнее всего инфекция ударила по сектору услуг, сообщает RT.

Из-за вируса стали значительно менее востребованы вакансии официанта, повара, уборщика и охранника. При этом за минувшие дни спрос на должность официанта упал сразу в десять раз. Не менее существенно из-за коронавируса пострадали офис-менеджеры, горничные и спортивные тренеры, передает РИА Новости.