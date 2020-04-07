Мнение: «Хурас ад-Дин»: Сирийская «Аль-Каида» против бывшей «Джебхат ан-Нусры»

07.04.2020, 23:40, Разное

Отличный материал от "Рыбаря" о террористической группировке "Хурас Ад-Дин", одной из крупнейших террористических группировок Идлиба.

«Хурас ад-Дин»: Сирийская «Аль-Каида» против бывшей «Джебхат ан-Нусры»

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об истории создания группировки «Хурас ад-Дин», ее сложных взаимоотношениях с «Хайят Тахрир аш-Шам», а также «афганском наследии» «Аль-Каиды»1, которое дало свои плоды в Сирии.

Днем 21 марта в городе Идлиб произошла попытка покушения на полевого командира «Хурас ад-Дин» Абу аль-Бара ат-Туниси, входящего в руководство группировки, — в его машину было подложено СВУ. Сам боевик не пострадал.

Данный случай остался бы незамеченным, если бы не предшествовавшие этому события.

19 марта турецкий конвой во время проезда по трассе М4 подорвался на мине в районе населенного пункта Мухамбаль. Министерство обороны Турции официально признало гибель двух военнослужащих.

Можно долго дискутировать на тему того, реальны ли эти жертвы подрыва или же в Турции таким образом начали «восстанавливать февральские потери 2020 года». Однако взрыв был — это подтверждают и местные источники, слышавшие шум, и прибывшие на место подрыва боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) и «Джабхат Ватания лил-Тахрир» («Национального фронта освобождения»).

Более того, буквально через пару часов в соцсетях появились обвинения — как в адрес «агентов сирийского режима», так и боевиков «Хурас ад-Дин», которые, согласно этим сообщениям, саботировали турецкие усилия по нормализации обстановки в Идлибе. В «Хурас ад-Дин» это не подтвердили, но и не опровергли.

Оппозиционные источники полагают, что долго тлевшая между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» междоусобица перешла в открытую фазу.

Одна из причин, почему другие группировки «ополчились» на сирийскую ветвь «Аль-Каиды», — это выпущенное объединением группировок «Ва-Харид аль-Муминин» («И побуждай верующих»), в которое как раз входит «Хурас ад-Дин», заявление, где альянс осудил подписанный в Москве договор по прекращению огня в Идлибе.

7 марта вышло заявление главы «Хурас ад-Дин» Абу Хаммама аш-Шами: в своем обращении он заявил, что «не стоит обманываться обещаниями стран-гарантов», поскольку это «лишает воли к сражению».

Но в этом обращении была еще одна важная деталь.

Ресурсы «Хурас ад-Дин», как признает сам глава группировки, скудны — возможно, это одна из причин (хотя и не главная) для перехода конфронтации с «Хайят Тахрир аш-Шам» в открытую фазу. Это попытка не только отобрать влияние у ХТШ (точнее — у Абу Мухаммада аль-Джуляни), но и перетянуть на себя финансовые потоки.

На этом месте необходимо вспомнить, что из себя представляет «Хурас ад-Дин».

Новое лицо «Аль-Каиды»

Несмотря на то, что в России, США, Турции и многих других странах «Хайят Тахрир аш-Шам» до сих пор называют «сирийской «Аль-Каидой», это не так: бывшая «Джебхат ан-Нусра» заявила о разрыве связей с «Аль-Каидой» еще в 2016 году. Последовавший тогда «ребрендинг» «Нусры» и образование ХТШ повлекло недовольство среди рядовых членов группировки и командиров среднего звена, уверовавших в догматы «Аль-Каиды».

Именно они и составили костяк новой группировки.

Вооруженная группировка «Хурас ад-Дин» («Стражи религии») была образована 27 февраля 2018 года в результате слияния свыше 30 малых бандгрупп.

Опубликованное в тот день заявление призывало «спасти мусульман Восточной Гуты». Напомним, что с февраля по март 2018 года Сирийская Арабская Армия проводила операцию «Дамасская сталь», направленную на освобождение северо-восточных пригородов Дамаска от вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Новоявленные «спасители мусульман» презентовали себя как «исламскую организацию, порожденную благословенной сирийской революцией, которая хочет помочь угнетенным и принести исламскую справедливость».

В своем заявлении «Хурас ад-Дин» призвали все группировки отложить противоречия и посвятить себя великому долгу —«освобождению мусульман». Сами по себе эти слова несут четкий и явный посыл: «Хурас ад-Дин» замахнулись на лавры спасителей мусульман во всем Леванте. Это в свою очередь подчеркивает и тот факт, что «Хайят Тахрир аш-Шам» или ИГ «спасителями мусульман», по мнению «Хурас ад-Дин», не являлись.

Костяк организации составили семь фракций: «Джейш аль-Маляхим» («Эпическая армия»), «Джейш ас-Сахиль» («Армия побережья»), «Джейш аль-Бадия» («Армия пустыни»), «Катиба аль-Баттар» («Батальон лезвий»), «Сарая ас-Сахиль» («Роты побережья»), «Сария Кабель» («Скованная рота»), «Джунд аш-Шариа» («Праведные солдаты»), дезертиры из «Джунд аль-Акса» («Солдаты аль-Аксы»).

Позже, согласно данным американских аналитиков, число влившихся в состав организации группировок достигло 15, тогда как ряд арабских источников указывает, что в составе «Хурас ад-Дин» — 32 отряда.

Согласно данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), на момент формирования в состав группировки входило около 1800 боевиков. Американские аналитики оценивали численность «Хурас ад-Дин» от 700 до 2500 человек, больше половины из которых составляли иностранцы из Туниса, Египта, Марокко, Алжира, Иордании, а также стран Центральной Азии.

В Идлибе у группировки есть несколько лагерей подготовки, названных по имени убитых полевых командиров.

16 ноября 2019 года стало известно о лагере, названном в честь полевого командира «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Ибрагима ар-Рубейша, бывшего заключенного тюрьмы «Гуантанамо», ликвидированного в результате авиаудара в йеменском городе Эль-Мукалла в апреле 2015 года.

13 ноября «Хурас ад-Дин» выпустила фотоотчет выпуска «курсантов» лагеря имени Абу Халлада аль-Мухандиса. Находится, предположительно, в Латакии.

3 декабря 2018 года открыт лагерь имени Абу Фираса ас-Сури, одного из полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» и одного из участников захвата Хамы в 1982 году. Его ликвидировали в результате авиаудара международной коалиции в 2016 году.

20 ноября 2018 года объявлено о развертывании лагеря имени Басима Аба Ислама ад-Дейри.

Союзники «Хурас ад-Дин»

Союзниками «Хурас ад-Дин» выступают группировки, разделяющие идеологию и точку зрения «Аль-Каиды», — «Ансар ат-Таухид» и «Ансар ад-Дин», которые 15 октября 2018 года объявили о создании оперативного штаба «И побуждай верующих» для борьбы с сирийским правительством и координации действий.

Однако войной деятельность группировок не ограничивается. В частности, «Ансар ат-Таухид» вместе с «Хурас ад-Дин», согласно расследованию журналистки Линдси Снелл, несут ответственность за переправку жен и детей боевиков ИГ из лагеря «Аль-Хол», расположенного в провинции Хасака, в Турцию.

Афганский след

Основу руководящего состава «Хурас ад-Дин» составили боевики из так называемой «Хорасанской базы» («Каидат Хорасан») — «дочерней» группировки «Аль-Каиды», действовавшей в Хорасане — регионе, включающем территории Афганистана, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

В свою очередь, костяк «Хорасанской базы» составили боевики из числа ближнего круга Абу Мусаба аз-Заркави.

Хорасанская база» появилась в Сирии вместе со многими другими иностранными боевиками, которые составили основу для «Джебхат ан-Нусры» и множества других группировок, разделявших идеологию «Аль-Каиды», чьи руководители первоначально решили в Сирии сделать ставку на распространение множества «малых филиалов».

Среди аналитиков бытует мнение, что именно усиление позиций «Хорасанской базы» спровоцировало активное наступление ИГИЛ1 на Сирию и Ирак с последующим созданием «халифата».

Часть выходцев из лагеря «Аль-Каиды» в афганском городе Герат и «ближников» Абу Мусаба аз-Заркави томились в тюрьмах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Иране. Пять последних полевых командиров террористической организации из числа «Хорасанской базы» были освобождены в обмен на иранского дипломата, взятого в плен в Йемене.

Иорданец Халед Мустафа Арури, также известный как «Абу Кассам аль-Урдуни». Иногда именно его называют реальным руководителем «Хурас ад-Дин». В частности, на заседании Совбеза ООН Арури окрестили лидером группировки.

Был правой рукой Абу Мусаба аз-Заркави в Иордании, Афганистане и Иране, женат на его сестре.

Симпатизировал идеологии «Братьев-мусульман», поддерживал палестинские «Хамас» и бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», а в честь самого аль-Кассама даже назвал своего сына.

Вместе с аз-Заркави успел посидеть в иорданской тюрьме «Свака» с 1994 по 1999 год, после чего отправился вместе с ним в афганский Герат, где попал в плен к иранскому Корпусу стражей Исламской революции. После этого обнаружился в Сирии, где вместе с «Хорасанской базой» обосновался в горной Латакии.

Иорданец Сари Мухаммад Хасан Шахаб, также известный как «Абу Халад аль-Мухандис» и «Абу Сафр аль-Хазин ва-Сахиб». Убит в результате подрыва собственного автомобиля в Идлибе 22 августа 2019 года.

Входил в ближний круг Абу Мусаба аз-Заркави, в Ираке был в группировке «Джамаат Таухид валь-Джихад».

Египтянин Абдулла Мухаммад Раджаб, также известный как «Абу аль-Хейр аль-Мысри» и «Ахмад Хасан Абу аль-Хейр аль-Мысри».

Отвечал за внешние связи в «Аль-Каиде». Внесен в список международных террористов США в 2005 году по обвинению в финансировании, переброске, логистическом обеспечении терроризма.

Египтянин Абу Мухаммад аль-Мысри, также известный как «Абу Мухаммад аз-Заят». Бывший египетский офицер, которого обвинили в терактах в Эр-Рияде 12 мая 2003 года.

Сейф аль-Адель, полевой командир, заместитель аз-Заркави, который планировал стратегически важные операции «Аль-Каиды», а также отвечал за переброску арабских боевиков и их подготовку в лагерях террористической организации в Афганистане и Иране после теракта 11 сентября 2001 года.

Во главе «Хорасанской базы» в Леванте встал Халед Арури, которого саудовская «Аль-Арабия» называла главным посредником между лидером «Аль-Каиды» аз-Завахири и главой «Джебхат ан-Нусра» Мухаммадом аль-Джуляни.

До поры до времени «Хорасанская база» частично следовала политике «невмешательства» в военные дела и ход сражений с сирийской армией, пока на сирийском поле боя не появился новый «игрок» — «Исламское государство Ирака и Леванта», начавшее стремительно захватывать территории и насаждать свою идеологию.

«Хорасанская база» вступила в ряды «Джебхат ан-Нусры», несмотря на более радикальные, по сравнению с идеологией «Аль-Каиды», взгляды. Эти различия меркли на фоне разницы в подходах с ИГИЛ.

Правда, когда «Джебхат ан-Нусра» провела «ребрендинг», стала «Джабхат Фатх аш-Шам», а ее руководство пересмотрело взгляды на «непримиримый джихад в Сирии» (это произошло одновременно с набором силы Абу Мухаммадом аль-Джуляни), «Хорасанская база» пересмотрела своё отношение к «Нусре».

Руководящий совет группировки

На момент образования «Хурас ад-Дин» ее возглавил бывший полевой командир ХТШ «Абу Хаммам аш-Шами», также известный как «Фарук Сури», «Абу Хаммам аль-Аскари».

Настоящее имя — Самир Абдул Латфы Хиджази, 1977 года рождения. Уроженец сирийского города Дамаск. Прежде чем начать восхождение по карьерной джихадистской лестнице в Сирии, Самир Хиджази успел поработать военным инструктором под началом Сейфа аль-Аделя в Афганистане в 90-х годах, с 2003 по 2005 года обучал новобранцев в Ираке, с 2009 по 2013 годы успел отсидеть в тюрьме в Ливане, а уже потом перебрался в ряды «Джебхат ан-Нусры», которую оставил еще в 2016 году.

10 сентября 2019 года США внесли «Хурас ад-Дин» во главе с лидером Самиром Хиджази в перечень мировых террористов.

За информацию о Самире Хиджазе и других лидерах организации — Абу Абдулле Кариме аль-Мысри и Сами аль-Урайди — США объявили награду в 5 млн долларов.

Другой представитель руководящего состава «Хурас ад-Дин» Сами аль-Урайди родился в 1973 году в иорданском Аммане. Известен как «Абу Махмуд аш-Шами» и «Доктор-шейх».

В группировке «Хурас ад-Дин» он вошел в совет шуры — верховный орган власти в организации, который принимает все решения. Согласно информации Минюста США, Сами аль-Урайди раньше участвовал в подготовке террористических атак против США и Израиля. С 2014 по 2016 года был главным шариатским идеологом «Джебхат ан-Нусры», но в 2016 году покинул организацию.

В конце ноября 2017 года «Хайят Тахрир аш-Шам» арестовала Сами аль-Урайди и продержала в заключении 15 дней: причиной стали разногласия на идеологической почве между решившей «обелиться» «Джебхат ан-Нусрой» и идеологами «Аль-Каиды» Сами аль-Урайди и Абу Джалибибом аль-Урдуни. Возможно, этот арест и стал одной из тех причин, которые сподвигли Сами аль-Урайди объединиться с Самиром Хиджази и основать «Хурас ад-Дин», официально сделав его филиалом «Аль-Каиды» в Леванте.

Египтянин Абу Абдул Карим аль-Мысри — один из старших полевых командиров группировки, который, подобно Сами аль-Урайди, входил в совет шуры «Хурас ад-Дин», а также отвечал за координацию действий с ХТШ. Неизвестно, является ли он одним из египтян, выпущенных на волю иранцами. После того, как было объявлено о формировании новой группировки, «Хурас ад-Дин» была официально признана лидером «Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири. В голосовом сообщении он осудил действия главы «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммада аль-Джуляни по задержанию идеологов «Аль-Каиды» и одобрил формирование «Хурас ад-Дин».

С точки зрения Аймана аз-Завахири, появление нового филиала международной террористической организации в Сирии позволяет воспользоваться сирийским хаосом и привлечь на свою сторону сторонников из числа местных, равно как и претворять в жизнь цели глобальной террористической организации «компактными силами и структурой» — именно поэтому у «Хурас ад-Дин» нет крупных штабов и «оплотов», подобно «Хайят Тахрир аш-Шам».

По словам Аймана аз-Завахири, созданием «Хурас ад-Дин» было положено начало «новой стадии» для всей «Аль-Каиды» в Сирии.

По решению аз-Завахири был сформирован высший орган власти группировки, совет шуры, в который вошли одобренные лидером «Аль-Каиды» кандидатуры.

Например, Ияд ат-Тубаси, также известный как «Абу Джалибиб аль-Урдуни», родился в иорданском городе Аз-Зарка в 1974 году, по происхождению — палестинец. После вступления в ряды «Аль-Каиды» успел повоевать в Афганистане, затем в Ираке — бок о бок с Абу Мусабом аз-Заркави (он женат на его сводной сестре), а затем очутился в Сирии.

По информации Минфина США, Ияд ат-Тубаси был по приказу лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во главе одной из небольших групп перенаправлен в Сирию еще в 2011 году. После того, как Абу Мухаммад аль-Джуляни отрекся от ИГИЛ и присягнул на верность Айману аз-Завахири, ат-Тубаси вместе с Сами аль-Урайди вошли в состав «Нусры». В группировке «Джебхат ан-Нусра» занимал пост «губернатора» Дамаска и Деръа и был третьим по значимости человеком во всей организации, откуда ушел в 2016 году после того, как «Нусра» порвала связи с «Аль-Каидой». В конце 2017 года вместе с Сами аль-Урайди был задержан боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и отправлен в тюрьму из-за открытого неповиновения приказам Абу Мухаммада аль-Джуляни, хотя впоследствии и был отпущен.

Отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам»

Подавляющее большинство руководящего состава группировки составляют иностранцы, которые вышли из состава «Хайят Тахрир аш-Шам».

Формальным поводом недовольства политикой ХТШ служит медленное «переформатирование» бывшей «Джебхат ан-Нусры» с ее переходом в стан так называемой умеренной оппозиции и усиление позиций Абу Мухаммада аль-Джуляни.

На протяжении двух лет ходят упорные слухи о том, что «Хайят Тахрир аш-Шам» должна быть расформирована и вступить в ряды протурецкой «Сирийской национальной армии», тогда как административный орган ХТШ — «Правительство спасения» — должен войти в состав оппозиционного «Временного сирийского правительства».

Популярности решениям и тактике ХТШ не добавляют и потери, которые понес так называемый освобожденный сирийский север в ходе зимней кампании Сирийской арабской армии 2019-2020 годов.

В рамках информационной кампании против «Хайят Тахрир аш-Шам» 18 февраля было опубликовано видео от лица одного из боевиков протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам», входящей в состав «Сирийской национальной армии». Боевик прямо обвиняет руководство ХТШ в «сдаче» Анаданского плато и фронта к северо-западу от Алеппо.

Разногласия между «Хурас ад-Дин» и «Хайят Тахрир аш-Шам» вступили в открытую фазу в прошлом году. В январе 2019 года «Хурас ад-Дин» отвергли предложение ХТШ вступить в общий военный совет вместе с руководством группировок «Фейлак аш-Шам» и «Сирийской свободной армией». Начались медийное «накачивание» информационного поля и взаимные обвинения группировок, а потом и покушение на боевиков ХТШ. Все это временно прекратилось после прошедших в феврале того же года переговоров

Тем не менее разногласия не прекратились: одного из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали в Кяфр Зите, а 14 декабря 2019 года стало известно о стычках между группировками в пресловутом Мухамбеле. Выяснилось, что боевики «Хурас ад-Дин» отключили электрические вышки в Джиср эш-Шугуре и долине эль-Габ, намереваясь их продать.

«Форпост внешнего джихада»

С точки зрения США «Хурас ад-Дин» представляет гораздо большую опасность, чем все остальные группировки, поскольку она, во-первых, не скрывает аффилированности с международной «Аль-Каидой», а во-вторых, исповедует «бескомпромиссную точку зрения глобального джихада». Это, в частности, подтверждают слова Абу Хаммама аш-Шами, опубликовавшего видеообращение 7 марта 2020 года: он призвал боевиков «Хурас ад-Дин» отказаться от тактики «удержания территории» и переходить к «партизанской войне», которая, по его словам, является «войной угнетенных». Боевикам необходимо, внушает Хиджази, проникать за передний край противника, проводить атаки изнутри, устраивать подрывы смертников и теракты.

И это спустя две недели после выступления Абу Мухаммада аль-Джуляни, который охарактеризовал отношения между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» как «сложные», указав на то, что последние согласились «не использовать Сирию в качестве «форпоста внешнего джихада» и признали подконтрольное ХТШ «Правительство спасения».

На деле все получается несколько иначе.

«Хурас ад-Дин», используя традиционные для «Аль-Каиды» методы, хочет выступить «знаменем» для других группировок и собрать вокруг себя всех тех, кто симпатизирует идеям «сирийской весны» и жаждет решить вопрос радикально. Если же в обозримом будущем произойдет силовое решение «Идлибского вопроса», «Хурас ад-Дин» просто последует примеру «Аль-Каиды», уйдя в глубокое подполье, не потеряв ничего, в отличие от той же «Хайят Тахрир аш-Шам».

Если же перед этим получится переманить в свои ряды как можно больше несогласных с политикой ХТШ, да и заработать на этом, то «Хурас ад-Дин» потенциально способна стать самой могущественной — и опасной — группировкой, порожденной лоном так называемой сирийской революции.

Etiam parvulae serpentes nocent (лат. «Даже маленькие змеи причиняют вред»).

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