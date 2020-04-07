Мнение: О советчиках Путина про карантин и прочее

07.04.2020, 23:30, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Благодаря кому все мы принудительно сидим дома?

Хороший вопрос, но ответ на него чуть позже. А пока… Российский президент Владимир #Путин решил посоветоваться со специалистами. Наконец-то. «Мы теперь все вирусологами стали, по‑моему, вся страна – вирусологи», посетовал глава государства и предложил всё-таки послушать «истинных специалистов».

И вот знаете… это дистанционное совещание, мягко говоря, озадачивает. Прежде всего, списком советчиков.

По официальной инфломации, в нём приняли участие:

– директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург;

– гендиректор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Вадим Говорун;

– президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов;

– директор Научного центра биомедицинских технологий Владислав Каркищенко;

– директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырёв;

– гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов;

– первый проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Андрей Свистунов;

– ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычёв;

– проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Виктор Фомин.

Ничего никого не смущает?

Ладно, тогда вспоминаем, что CoVID-19 вызывается новым видом коронавируса SARS-CoV-2, предположительно зоонозного происхождения. И копаем приглашённых «экспертов» глубже.

Александр Гинцбург – специалист в области молекулярной биологии патогенных микроорганизмов, основные научные труды, «Эпидемиологические аспекты экологии бактерий» и «Механизмы выживания бактерий», посвящены, как явствует из названий совсем не вирусам.

Вадим Говорун – признанный специалист в области биохимии, читает курс лекций «Протеомика и метаболомика», ведёт исследования по системной биологии бактерий с редуцированным геномом и по оценке возможного вклада микроорганизмов в развитие ряда патологических состояний; к вирусологии имеет отношение как глава НПФ «Литех», которая занимается производством тестов на основе ПЦР.

Иван Дедов – специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии.

Владислав Каркищенко – в настоящее время эксперт в сфере биологической медицины, экспериментального биомоделирования и противодействия биотерроризму, прежде специализировался, судя по списку публикаций, в области спортивной фармакологии; кстати, в опубликованных научных работах значится либо в числе соавторов, либо как редактор: ни одной полностью собственной монографии.

Владимир Кутырёв – с окончания ВУЗа и по сей день трудится в противочумном НИИ (чума, как известно, вызывается бактерией из семейства Yersiniaceae), специалист в области молекулярных основ взаимодействия патогенных бактерий с организмом хозяина, а также в сфере мониторинга за возбудителями особо опасных инфекций бактериальной природы, эпидемиолог.

Ринат Максютов – биолог по образованию (окончил НГУ, даже не мединститут!), к вирусологии имеет отношение как гендиректор «Вектора», где были разработаны российские (на самом деле, российско-японские) тесты на #коронавирус.

Андрей Свистунов – фармацевт по основной специальности и научным интересам, проректор по учебной работе 1-го Меда.

Дмитрий Сычёв – закафедрой клинической фармакологии и терапии РМАНПО, сфера научных интересов — фармакогенетика, нежелательные лекарственные реакции, персонализированная фармакотерапия заболеваний внутренних органов.

Виктор Фомин – терапевт, главный внештатный специалист общей практики Депздрава Москвы, классический университетский жук: окончил ММА им. И.М. Сеченова, затем там же аспирантуру и там же работал ассистентом преподавателя, доцентом, деканом факультета, в настоящее время – профессор и проректор по лечебной работе.

Такие вот эксперты. Уровень познаний которых весьма наглядно характеризует пламенный спич Ивана Дедова: «В этой борьбе самый главный игрок, конечно, это каждый из нас. Каждый из нас. И если мы будем выполнять правила — это самоизоляция, дистанция и повязки, особенно самоизоляция… Если кто‑то вырывается ради какого‑то соблазна — это брешь уже в наших рядах, в нашей защите, и сюда проникают сразу миллиарды этих микробов , и это, безусловно, риск новых заболевших, летальных исходов».

То есть, человек, который вирус называет микробом, даёт советы по самоизоляции, маскам и проч.! Ну не сюрреализм ли?

В общем, понятно теперь, какого качества «рекомендации» даются в России лицам, принимающим решения, тогда как взвешенный и разумный подход действительно специалистов по вирусологии выходит в лучшем случае на страницы заштатных СМИ?