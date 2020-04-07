 

Ландшафт Европы изменили миграции древнего человека

07.04.2020, 23:15, Новости дня

Группа специалистов обнаружила, что волна мигрантов древних людей в бронзовом веке оказала внушительное влияние на ландшафт и экологию.

По мнению ученых, перемещение древних людей было связано с сокращением широколиственных деревьев и увеличением площадей пастбищ. Специалисты создали карту, которая показывает распределение трех основных генетических популяций по Европе в течение нескольких веков. В первой группе были охотники, которые утвердились еще в ландшафте ледникового периода, во второй – анатолийские фермеры, которые двигались дальше. Для третьей группы была характерна археологическая культура позднего медного века, которая называлась «ямной культурой».

Человек бронзовой эпохи научился пользоваться передовыми технологиями: перерабатывать молоко и пользоваться лошадьми. Также с распространением миграционных потоков люди становились умнее и предприимчивее: они использовали дерево и камень для строительных работ и возведения жилищ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Трамп сменил главу аппарата Белого дома, место Малвейни займет республиканец Медоуз

14.02 / Российские военные опровергли заявления Турции об уничтожении сирийских солдат

14.02 / Путин обновил состав оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

03.04 / Коронавирус в России и реакция властей 

26.03 / Бундестаг одобрил антикризисный пакет на €750 млрд. Мелким предприятиям выделят по €9–15 тыс. помощи

24.03 / НБУ: Интенсивность колебаний на валютном рынке ослабевает

11.02 / Мнение: США готовятся к ядерной войне

16.03 / Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в США в первых двух кварталах

11.02 / Ушел из жизни чемпион СССР в составе “Спартака” Рейнгольд

25.03 / В Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 31

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска