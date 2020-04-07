Ландшафт Европы изменили миграции древнего человека

07.04.2020, 23:15, Новости дня

Группа специалистов обнаружила, что волна мигрантов древних людей в бронзовом веке оказала внушительное влияние на ландшафт и экологию.

По мнению ученых, перемещение древних людей было связано с сокращением широколиственных деревьев и увеличением площадей пастбищ. Специалисты создали карту, которая показывает распределение трех основных генетических популяций по Европе в течение нескольких веков. В первой группе были охотники, которые утвердились еще в ландшафте ледникового периода, во второй – анатолийские фермеры, которые двигались дальше. Для третьей группы была характерна археологическая культура позднего медного века, которая называлась «ямной культурой».

Человек бронзовой эпохи научился пользоваться передовыми технологиями: перерабатывать молоко и пользоваться лошадьми. Также с распространением миграционных потоков люди становились умнее и предприимчивее: они использовали дерево и камень для строительных работ и возведения жилищ.