Ученые выяснили, что одноклеточные существа могут передвигаться при отсутствии мозга

07.04.2020, 23:15, Новости дня

Специалисты обнаружили, что одноклеточные существа без нервной системы могут передвигаться и менять «походку».

Эксперты обнаружили, что некоторые алгоритмы перемещения у одноклеточных намного сложнее, чем рысь или галоп. Также у водорослей было обнаружено от четырех до шестнадцати «конечностей».

Во время работы ученые изучали одноклеточную арктическую водоросль Pyramimonus octopus. Во время наблюдения водоросль плыла прямо, потом вдруг меняла направление. Такое свойство специалисты сравнили с коленным рефлексом.