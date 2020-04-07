В марте 2020 года в РФ были проданы 5,5 тыс. новых грузовиков

07.04.2020, 23:09, Разное

Информационное агентство “Автостат” сообщило, что март 2020 года был отмечен снижением общего объема продаж нового грузового автотранспорта в России. Количество проданных авто большой грузоподъемности составило 5,5 тысяч единиц, однако в целом продажи всех фирм снизились на 17,9%.

По данным экспертов, безоговорочным лидером по продажам грузовиков стал КамАЗ, реализовавший около 1,9 тысяч единиц своей продукции, показав при этом снижение реализации на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенно меньшие объемы проданной продукции показала “Группа ГАЗ”, авто которой пожелали приобрести 518 покупателей, сократив соответственно уровень на 32,8%. На условном третьем месте расположилась компания из Швеции Volvo, грузовики которой были проданы в количестве 422 машин, меньшем на 27,5% по сравнению с мартом прошлого года.

Своеобразного успеха достиг российский завод “Урал”, продавший лишь 330 единиц техники, но показавший рост реализации на 39,2%. Соответственно, такой позитивной динамикой не смогла похвастаться шведская Scania, продавшая меньше всех из ТОП-5 (324 автомобиля) и сократившая темпы продаж на 17,1%. В целом же общее снижение по продажам большегрузных автомашин на 1,1%, сравниваемое с аналогичным периодом 2019 года, фиксировали в течение всего первого квартала 2020 года – было реализовано 17,3 тысяч грузовиков. Об этом сообщает интернет-портал Globalmsk.ru.