В Украине думают о смягчении карантина, пожар под Чернобылем усилился. Главное за день

07.04.2020, 23:08, Новости дня

Коронавирус. Украина

В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Как заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, в сутки в стране можно проводить около 30 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР.

По данным LIGA.net, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о возможном смягчении карантина в Украине на встрече с представителями парламентской фракции “Слуга народа”. LB.ua писало, что украинские власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина начиная с 14 апреля. В то же время, по информации “РБК-Украина”, в Кабинете Министров Украины склоняются скорее к тому, чтобы ужесточить ограничительные меры.

В Украине заработало приложение “Дій вдома” для контроля людей на самоизоляции и в режиме обсервации.

Коронавирус. Мир

В Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 854 человека, число жертв инфекции за последние сутки увеличилось почти в два раза. Премьер-министр Борис Джонсон остается в реанимации лондонской больницы Святого Фомы.

Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 140 тыс., за сутки умерло 743 человека.

В Италии говорят о спаде эпидемической кривой: за сутки 604 человека умерли, у 880 выявили коронавирус.

В Китае впервые с января не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

Разведение сил и средств

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о трех новых участках разведения сил и средств на Донбассе, сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Богдан Бондарь.

“ПриватБанк” vs. Коломойский

Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства бывших владельцев “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести офшорных компаний, пытавшихся обжаловать решение Апелляционного суда Лондона о возможности рассмотрения в Соединенном Королевстве дела о выводе денег из украинского финучреждения.

Пожар в Чернобыле

Площадь пожара на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС увеличилась с 25 до 35 га. Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы, утверждают в ГСЧС.

Проклятие семьи Кеннеди

Спасатели обнаружили тело внучки американского сенатора Роберта Кеннеди и внучатой племянницы 35-го президента Джона Кеннеди Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, которая пропала без вести вместе с восьмилетним сыном Гидеоном в Чесапикском заливе в штате Мэриленд.