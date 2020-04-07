Пенсионеры смогут оплачивать услуги ЖКХ дистанционно или отдавать деньги почтальону – Кабмин Украины

07.04.2020, 23:08, Новости дня

Кабинет Министров Украины рекомендует пенсионерам и получателям социальных пособий оплачивать жилищно-коммунальные услуги онлайн или дистанционно, пока в стране введены карантинные меры.

Как сообщил 7 апреля правительственный портал, в ближайшие дни будет принято решение о возможности оплаты услуг ЖКХ через уполномоченные банки и “Укрпошту”.

“Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на горячую линию банка, предоставить информацию о перечне услуг, которые они готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты с их счетов”, – сказано в разъяснениях Кабмина.

Кроме того, пенсионеры и получатели пособий смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии или денежной помощи, добавили в правительстве.

С 6 апреля условия карантина в Украине ужесточили: гражданам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека, появляться в общественных местах без маски или респиратора. Людям старше 60 лет предписано оставаться дома, поскольку они относятся к группе повышенного риска заражения коронавирусом.