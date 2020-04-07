В Днепропетровской области – вспышка коронавируса. По данным властей, очагом инфицирования стало собрание баптистов

07.04.2020, 23:08, Новости дня

В городе Першотравенск Днепропетровской области коронавирус подтвержден у 21 человека. С 9.00 8 апреля въезд и выезд из населенного пункта будут ограничены. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

“Вчера в Першотравенске обнаружили шесть случаев COVID-19. Сегодня вместе с полицией разыскали людей, с которыми контактировали больные. К сожалению, среди них положительные результаты ПЦР-теста получили еще 15 человек. Всего в городе – 21 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции”, – заявил председатель ОГА Александр Бондаренко.

По его словам, областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила ограничить въезд и выезд из города, чтобы остановить распространение болезни. Ограничения будут касаться всех транспортных средств за исключением “стратегически важного транспорта – грузовиков с продуктами, медикаментами, автобусов, перевозящих работников предприятий”.

Бондаренко отметил, что всего в области 41 подтвержденный случай заражения COVID-19, 21 из которых – в Першотравенске.

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык заявил, что очагом распространения инфекции стало собрание представителей баптистской церкви.

“Там произошло ежегодное собрание баптистской церкви. Как утверждают организаторы, в этом году они отменили собрание, но так или иначе на него съехались несколько сот человек из разных городов и даже стран. Часть из них до сегодняшнего дня находятся в Першотравенске. Мы видим ситуацию как контролируемую, люди сидят по домам”, – сказал он.

При этом, заявил Олийнык, двое из зараженных уже после того, как подписали документы о согласии на самоизоляцию, пытались выехать в Днепр. Их задержали и оштрафовали.

По данным Олийныка, с собранием в Першотравенске связаны также как минимум два случая инфицирования в других городах Днепропетровской области: “Третий зараженный человек в Новомосковске приехал из Першотравенска, человек в Синельниковском районе – он приехал из Першотравенска”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,41 млн, из них более 298 тыс. выздоровели, 81 103 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.

С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Кроме того, введены новые правила самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом или имеет симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.