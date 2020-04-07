Гильдия межэтнической журналистики объявила национальный кулинарный марафон

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07.04.2020, 23:08, Новости дня

Редакция портала «Национальный акцент» Гильдии межэтнической журналистики на время сохранения режима самоизоляции запустила кулинарный марафон национальной кухни.

Каждый день в течение всего режима самоизоляции редакция портала планирует выкладывать новое блюдо национальной кухни в рубрике «DIY/Сделай сам», информирует портал «Национальный акцент», медиа-проект Гильдии межэтнической журналистики.

Единственное условие марафона – все необходимые для блюд продукты должны продаваться в ближайшем магазине, чтобы купить их можно было, не нарушая рекомендованного режима самоизоляции.

В первый день марафона редакция приготовила русскую гречневую кашу с грибами. Во второй – татарский кыстыбый. В комментариях читатели уже предложили свои семейные рецепты кавказской, казахской и коми кухни.

Напомним, 29 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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