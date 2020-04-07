9 апреля Италия вывезет своих граждан из России спецрейсом

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07.04.2020, 23:01, Новости дня

Вылет чартерного спецрейса для вывоза граждан Италии из РФ состоится 9 апреля, его выполнит итальянская авиакомпания Neos.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в итальянском посольстве в Москве.

Отмечается, что 9 апреля в 19.20 самолет вылетит из московского аэропорта Шереметьево в Рим. Предполагается, что по пути борт сделает посадку в петербургском аэропорту Пулково и в 23.05 приземлится на Апеннинах.



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