 

В Минтрансе разъяснили условия вывозных рейсов в Россию

07.04.2020, 23:01, Новости дня

В Минтрансе рассказали, кто может претендовать на авиарейсы, организуемые для возвращения граждан из-за границы. В их числе россияне, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.

Желающие вернуться на родину должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. На данный момент в списках Минкомсвязи количество граждан данной категории составляет около 25,8 тысячи. На основании этих сведений и формируются списки вывозных рейсов. На борт самолета смогут попасть только те лица, которые есть в списке Минкомсвязи.

Вывозные рейсы будут формироваться по следующему принципу: одна страна вылета, российский регион или город прилета. Кроме того, россияне должны ориентироваться на принцип платного перелета в случае неиспользованного билета иностранной авиакомпании. Это означает, что гражданам нужно быть готовыми заплатить двести евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе, а также четыреста евро в случае дальних авиаперелетов. Для детей предусмотрены скидки.

Если человек хочет получить компенсацию за невыполненную перевозку, ему придется решать вопросы с иностранными компаниями в индивидуальном порядке, в некоторых случаях посредством судебных процедур.

Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, человека примут на борт бесплатно. Российские авиакомпании осуществят между собой взаимозачеты, говорится в сообщении Минтранса.



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