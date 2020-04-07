 

Формула-1. Гран-при Канады перенесен на неопределенный срок

07.04.2020, 23:00, Новости дня

Организаторы этапа Гран-при Канады приняли решение перенести гонку на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт "Формулы-1".

Гран-при Канады должен был стартовать 12 июня в Монреале и завершиться 14 июня. Новые сроки проведения этапа станут известны позднее. Сообщается, что заранее купленные билеты останутся действительными.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены этапы "Формулы-1" в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Монако.



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